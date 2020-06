’Dat ze bij hem wegging, getuigt van lef’

De term ‘lefgozer’ staat in de Dikke Van Dale, terwijl ‘lefmeid’ ontbreekt. Volstrekt ten onrechte. Bij menige relatiebreuk is het uiteindelijk de vrouw die iets roept als: „Tot hier en niet verder.” Dat vergt moed. En daaraan ontbreekt het veel mannen. Wij maken er moeiteloos een puinhoop van, maar willen dan alsnog blijven plakken. Een toekomst vol alimentatie in een ongezellig flatje schrikt immers behoorlijk af.

Klaar is klaar

Vrouwen houden zich niet zo bezig met plussen en minnen. Klaar is klaar. Ze lijken ook minder in zak en as te zitten zodra een relatie eenmaal is geploft. Waar menig man maandenlang zit te sippen achter de Tinder-app of aan de bar, zijn vrouwen al snel weer op stap voor een hapje, drankje of filmpje met vriendinnen.

Luttele jaren geleden belde mijn jeugdliefde. Sinds wij uit elkaar gingen, leidde ze een ogenschijnlijk zorgeloos bestaan als echtgenote van een geslaagd zakenman. Geen noodzaak om te werken, een riant huis in een populair dorp nabij de Amstel, twee stralende kinderen en jaloersmakend fraaie auto’s voor de deur. Het ideale plaatje. Niet dus.

Stierlijk verveelde

„Ik ben weg,” zo liet ze weten. Afspreken vond ze gezellig, want vrouwen zijn immers snel weer op de been na een relatiebreuk. Nadat ik haar opviste bij een armetierig huurhuisje in een sfeerloos dorp, vertelde ze tijdens het diner dat ze zich stierlijk verveelde in haar huwelijk. Niet vanwege het niks doen, maar door haar man die keurigheid paarde aan onmetelijke saaiheid.

Een spannende online-ontmoeting liet haar ontdooien, waarna ze resoluut wat koffers pakte en een baantje als kamermeisje in een hotel-restaurant accepteerde. Nu, jaren later, is ze daar hoofd bediening. Ze kocht onlangs een rijtjeshuis in een leuke stad. Samen met haar online-liefde van toen. Haar dochters logeren er vaak. Op de deur zie ik in gedachten een naamplaatje: „Hier woont Lef.”