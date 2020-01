’Ik gooide het roer om na zoveelste overval op ons tankstation’

„Tien jaar geleden beheerde ik nog met mijn ouders ons tankstation Texaco Wokke in Alkmaar, maar na drie persoonlijke gewapende overvallen in 2004, 2007 én 2009 moest ik na 25 jaar mijn grote liefde – die inmiddels bekendstond als ’de schiettent van Alkmaar’ – verlaten, omdat daar werken gewoonweg niet meer ging.

Als een klant zijn portemonnee uit zijn achterzak pakte en dat langer duurde dan normaal, dacht ik al snel dat er een wapen werd getrokken. En zo waren er dagelijks veel situaties en momenten waardoor ik me gedwongen voelde om wat anders te gaan doen.

Leven lang leed

Ik dacht steeds vaker aan jongeren die dit soort acties (lees: overvallen) in hun hoofd haalden en dat ik die wel eens zou willen helpen, coachen, lesgeven of trainen. Zagen zij de gevolgen wel in? Want je brengt iemand ontzettend veel leed toe en dat voor een heel leven lang.

Van één ding was ik overtuigd: ik zou mijn leven niet laten bepalen door die drie overvallers, want dan zou ik hebben verloren. Ik geloof in mijn overtuiging en die geeft mij nog elke dag kracht en energie in wat ik dagelijks doe voor anderen, voor jongeren, voor onze samenleving en dus voor onze toekomst.

Hart en nieren

Dit bracht mij in beweging, want een pessimist ’zit bij de pakken neer’ en een optimist ’maakt de pakken open’, waardoor ik alle kranten ben door gaan spitten om te kijken naar allerlei vacatures. Zo belandde ik bij verschillende vacatures waar gevraagd werd naar jongerencoaches en/of jongerenwerkers.

Ik ben op pad gegaan, heb iedereen gemaild. Rondgevraagd waar jongeren mijn hulp zouden kunnen gebruiken en merkte dat mijn voorkeur uitging naar scholen, omdat het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) mijn achtergrond is. En lesgeven, naast het zakenleven, uiteindelijk in mijn hart en nieren zit.

Vlieguren

Helaas had ik geen bevoegdheid om voor de klas te staan en werd ik overal afgewezen. Totdat een directeur wel wat in mij zag en me een kans voor twee maanden wilde geven. De school was gered en ik kon ’vlieguren’ maken, dus ik pakte mijn kans, want zo kon ik meteen voelen of dit mijn tweede liefde kon worden.

Het was een praktijkschool en na twee dagen dacht ik: wauw, dit is best leuk. Ik had het snel onder de knie en de directeur zei: ’Jij gaat hier toch wel verder in hè?’ Ik moest me als een speer gaan omscholen en toen de twee maanden uiteindelijk twee jaar werden, heb ik onderwijl mijn tweede graad bevoegdheid gehaald als Omgangskunde-docent.

Levenskunde

Ik geef jongeren dagelijks de door mij op maat gemaakte ’omgangskunde’-lessen. Ik maak ze bewust van ’waarom doe je wat je doet en waarom zeg je wat je zegt’ en dat werkt! Want mogen zijn wie je wilt en kunt zijn, dat is toch het mooiste cadeau dat je jezelf kunt geven?

Ik noem de omgangskunde-lessen vaak levenskunde op maat, opvoedkunde of soms zelfs herstelkunde. Want uiteindelijk wil iedereen lekker in zijn vel zitten waardoor je tot leren komt.

Leraar van het jaar 2019

Het had niet beter kunnen uitpakken. Dit is de mooiste en beste beslissing voor mij gebleken. Ik ben nu mentor en omgangskunde-docent, coach en trainer en ben het afgelopen jaar genomineerd voor ’leraar van het jaar 2019’. Ik zit in de top 3 van Nederland en was één van de 800 genomineerden.

Wat ik met de jongens van De Spinaker (VSO Alkmaar) bereik en heb bereikt, dat is een cadeau voor iedereen, ook voor de ouders. Ik geef de omgangskunde-tools mee aan de leerlingen, waar zij hun hele leven wat aan hebben. Hierbij gebruik ik ook mijn eigen ervaringen uit mijn vorige loopbaan. Hoe gaaf is dat, dat ik iemand mag zijn die het verschil mag en kan maken!

