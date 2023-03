Daghoroscoop 8 maart - Sterrenbeeld Kreeft: Zorg goed voor jezelf!

VANDAAG JARIG

Spreek vaak af, maar verwacht er niet meteen te veel van als je nog alleen bent. Jouw liefdesplaneet doet zijn best, maar is een beetje chaotisch en verplaatst zich de ene keer razendsnel en de volgende met een slakkengangetje. Die beweging komt in grote lijnen overeen met jouw liefdeleven.

STERRENBEELD RAM

Let extra goed op als je betalingen doet via het internet en controleer elk detail. Een spannende roddel die jou in vertrouwen wordt doorverteld kan je op het verkeerde been zetten. Bouw door middel van kleinigheden een goede band op met buren.

STERRENBEELD STIER

Je kunt de kans krijgen een stap omhoog te doen op het werk. Wees niet bescheiden en ding mee naar een potentieel aantrekkelijke carrièremove. Handel niet impulsief als een sterke fysieke aantrekkingskracht jouw verstand dreigt te verduisteren.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een interessante nieuwkomer kan voor een gevoel van opwinding zorgen en aangezien jij vandaag charmant bent moet je erop uit trekken en geen kans laten liggen. Een talent dat een slapend bestaan leidt kan ontwaken.

STERRENBEELD KREEFT

Luister naar jouw eigen noden en stop eens met die van anderen belangrijker te vinden. Je hoeft niet onhebbelijk te zijn en kan best een compromis vinden. Zorg goed voor jezelf, want niemand anders zal dat doen.

STERRENBEELD LEEUW

Speculeren met geld kan geen kwaad. Neem het initiatief voor een nieuw project. De timing is goed en de mogelijkheid om vooruit te komen is uitstekend. De kosmos voorspelt veel goeds voor een romantisch of zakelijk partnerschap.

STERRENBEELD MAAGD

Mensen met gezag kunnen jou een eind op weg helpen. Neem contact op met de desbetreffende autoriteiten of met vrienden als jij met problemen zit. Een juridische zaak kan met uitstel te maken krijgen, hetgeen jou zorgelijk zal stemmen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

De kosmos draagt originele en innovatieve ideeën aan. Het zal jouw zelfvertrouwen stimuleren als tot jou doordringt dat jij zelf problemen kunt oplossen. Je leven wordt een bijenkorf van activiteiten, maar je bent er tegen opgewassen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Houd er rekening mee dat je enthousiasme en passie met onverschilligheid kunnen worden begroet. Trek het je niet aan en ga verder met je werk. Stress over een deadline kan ertoe leiden dat je te veel van je mensen eist.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een boosaardig trekje in je karakter kan naar voren komen als jij niet in de stemming bent voor verandering. Bedenk een manier om jouw horizon te verbreden, je nieuwsgierigheid te bevredigen en kennis te vergaren.

STERRENBEELD STEENBOK

Zet jouw gezin in het middelpunt. Probeer een evenwicht te bereiken tussen zakelijke belangen en persoonlijke verplichtingen. Focus op hetgeen belangrijk is, anders beland je op een zijspoor en laat je beminden in de steek.

STERRENBEELD WATERMAN

Snelle humor en originaliteit zijn de geschenken die de kosmos jou aanreikt. Schrijvers, sprekers en docenten zullen door hun gehoor gewaardeerd worden. Verkopers kunnen goede zaken doen. Relaties worden hechter en intiemer.

STERRENBEELD VISSEN

Ontevredenheid over de inrichting van je huis kan je ertoe brengen nieuwe meubels aan te schaffen of op zoek te gaan naar kunstvoorwerpen die je blij maken en je interieur zullen updaten. Wees tegen familie openhartig over je noden.

