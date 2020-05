Daghoroscoop 26 mei

VANDAAG JARIG

Uw gezondheid moet dit jaar goed zijn en kan zelfs nog beter worden naarmate het jaar vordert. Eind 2020 zult u energieker zijn dan begin dit jaar; de kosmos heeft het beste met u voor. Ouders, die verhuizen kunnen voor trammelant zorgen; ook hun huwelijk kan worden beproefd.

RAM

Voer gesprekken bij voorkeur één op één. Ga met gewichtige mensen op dezelfde manier om als met goede vrienden. Door aandachtig te luisteren en te kijken doet u waardevolle inzichten op over hun motivatie en strategie.

STIER

De dag begint soepel. Iemand die het voor het zeggen heeft beseft wat u waard bent en zal u steunen. Uw inspiratie neemt toe. Vrijgezellen kunnen een nieuwe partner ontmoeten, maar de kosmos dringt er op aan gereserveerd te blijven.

TWEELINGEN

Het juiste woord op de juiste plaats is van grote betekenis of het nu om een klant, de baas of uw beminde gaat. Ruzie over de manier waarop een doel kan worden bereikt wordt opgelost als allen weten dat zij elkaar nodig hebben.

KREEFT

Tact en diplomatie zijn essentieel, want de dag kan minder plezierig verlopen dan de afgelopen dagen. U terugtrekken zal de situatie niet makkelijker maken. Zeg wat u te zeggen hebt en probeer zo vruchtbaar mogelijk samen te werken.

LEEUW

Een heimelijke liefdesaffaire kan binnenkort openbaar worden. U kunt een huwelijksdatum prikken en er een groot feest van maken. Maak een redelijk tijdschema als u jongeren wilt helpen hun leven efficiënter in te richten.

MAAGD

Maak plannen om uw huis te renoveren of opnieuw in te richten. Ruimte scheppen door op te ruimen zal aan u appelleren. Bent u betrokken bij de organisatie van een familiebijeenkomst dan zult u merken dat alles soepel verloopt.

WEEGSCHAAL

Let scherp op kansen die u tijdens gesprekken worden geboden. Het zal u motiveren om voort te bouwen op de kennis die u in de loop der jaren hebt vergaard en kan de basis leggen voor een toekomstige win-win situatie.

SCHORPIOEN

U kunt te maken krijgen met financiële zaken als een erfenis, legaat of verzekeringen, maar ook een abstract gegeven kan vandaag een rol spelen. Mogelijkerwijs houdt de vraag u bezig of er leven is na de dood.

BOOGSCHUTTER

U bent doorgaans rationeel en redelijk en dat zal ertoe bijdragen dat u zich niet laat afleiden. Verzamel data en verspreid informatie; zet door als contacten aanvankelijk moeilijk tot stand komen. Op den duur boekt u succes,

STEENBOK

Harde woorden kunnen tot een machtsstrijd leiden, dus grijp in zodat emoties bekoelen en spanning vermindert. Bepaalde informatie kan u ertoe brengen te gaan speculeren. Nieuw fiscaal inzicht zorgt ervoor dat u alert blijft.

WATERMAN

Met een sterke onderbewuste ervaring kunt u uw voordeel doen. Denk goed na en let op aanwijzingen en signalen. Als u opmerkzaam blijft en op persoonlijke tekens let kunt u een wonderlijke samenloop van omstandigheden meemaken.

VISSEN

Hoewel u over een scherpe intuïtie beschikt kan een inschatting er helemaal naast zitten. Vraag geen richtlijnen aan iemand die u niet goed genoeg kent. Maak een nieuw cv als u tijdelijk zonder werk zit of uw carrière wilt uitbouwen.