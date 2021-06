Het is een mooie warme zomerdag. Al een paar dagen hebben we tropische temperaturen. Lachend en blij komen de kinderen uit school. „Mam, we gaan zwemmen met de hele klas,” roepen ze luidkeels vanaf de oprit.

Snel een boterham dan kunnen we meteen doorgaan. Ik loop naar boven om ze te helpen met het inpakken van hun tassen. Ik voel de spanning in mijn lijf al oplopen. Ik moet proberen ze zo snel mogelijk de deur uit te werken.

Gezeur

Als hun vader thuiskomt, weet ik dat er weer gezeur komt. Er is altijd gezeur over alles. Als het niet vóór een leuke gelegenheid is dan is het wel daarna, maar er is gewoon altijd iets. Hun fietsen staan nog op de oprit en binnen 15 minuten zijn ze klaar om te vertrekken. Mijn hart bonkt in mijn keel. „Dag jongens veel plezier vandaag.” En dan net als ik me om wil draaien, zie ik zijn auto de straat inrijden.

Natuurlijk ziet hij de kinderen fietsen. Hij toetert, draait zijn raampje open en roept dat ze terug moeten komen. Hij zet de auto op de oprit en stapt uit. Inmiddels staan de kinderen naast de auto. „Waar gaan jullie naar toe?” vraagt hij. „We gaan zwemmen met de hele klas,” roepen ze door elkaar heen.

„Dat dacht ik niet,” zegt hij. „Ik heb gezegd dat we vandaag de schutting gaan ontdoen van de klimop.” „Maar papa, zegt de jongste, iedereen uit de klas gaat zwemmen, want het is superwarm.”

Jammer, maar dat moeten jullie eerst verdienen en ik ben speciaal eerder naar huis gekomen. De teleurstelling van de kinderen voel ik in mijn hele lijf. Verdrietig kijken ze me aan. Ik verzamel mijn moed bij elkaar en zeg zo lief mogelijk tegen Jaap dat ik hem wel help en dat het zo leuk is voor de kinderen om met de klas te gaan zwemmen.

Het enige wat ik krijg is een boze blik. De onrust in mijn lijf bereikt een hoogtepunt en ik voel de tranen branden achter mijn ogen. Ik moet ze wegslikken, want hij ontploft als ik huil.

Klimop

Jaap heeft inmiddels tuingereedschap en werkhandschoenen gepakt en laat de kinderen zien wat ze moeten doen. De hele schutting is begroeid met klimop en dat moet er allemaal af. „Alles?” vragen ze, „de hele schutting?” „Ja dus schiet maar op als jullie nog naar het zwembad willen.” Hij klapt zijn stoel uit, pakt een pilsje en zegt hij tegen mij dat ik ook lekker moet komen zitten, want dat heb ik verdiend.

Als ik dat niet wil, blaft hij me toe dat ik een ondankbare vrouw ben. Hij gunt me mijn rust en ik verpest het weer. Ik heb geen keus, ik wil de spanning niet nog meer opvoeren. Ze worden er sterk van roept hij: ’Ik moest het vroeger ook van mijn vader en ik ben er trots op.’

Tegen vijf uur mogen ze stoppen. Doodmoe. Ze mogen nog gaan zwemmen, maar willen niet meer. „Stel ondankbare kinderen zijn jullie en dat hebben jullie duidelijk van je moeder,” zegt hun vader. Ik slik mijn tranen weer weg en pak nog een pilsje voor hem. Hopelijk blijft hij rustig...

Huiselijk geweld gaat niet altijd over slaan.

Jij op VROUW?

Wil jij ook jouw verhaal delen, mail dan naar praatmee@vrouw.nl.