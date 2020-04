Met deze tips wordt Woningsdag een groot feest!

Koningsdag wordt dit jaar ’Woningsdag’ genoemd, omdat het feest binnenshuis is in plaats van buiten. Gelukkig zijn er genoeg leuke dingen die je ook binnen kunt doen. Er is zelfs een heel dagprogramma opgesteld door de Oranjebond. Het begint om 06.00 uur met het hijsen van de vlag en eindigt om 16.00 uur met een borrel om te proosten op de verjaardag van de koning. Maar er is nog meer te doen.

Het Wilhelmus

Het Concertgebouw roept heel Nederland op om maandag om 10 uur het Wilhelmus te zingen of mee te spelen op een instrument. Op die manier kunnen we toch Koningsdag met het hele land inluiden.

Oranje thema

De kleur van Koningsdag is natuurlijk oranje. Ook al kunnen we dit jaar niet onze oranje outfits laten zien aan de buitenwereld, het is alsnog leuk om je te kleden naar het thema. Het zorgt meteen voor een feestelijke stemming en maakt de zoveelste quarantainedag toch weer anders dan andere. Pas behalve je kleding ook het eten en drinken aan. Koop oranje tompouces (of bak ze zelf!), maak een taart in de kleuren van de Nederlandse vlag en roer wat oranje kleurstof bij je pannenkoekenmix.

Bingoshow

Nog iets leuks om te doen binnenshuis, is een ouderwetse bingo. Er worden verschillende WoonkamerBingoShows georganiseerd via livestreams. Tijdens Koningsnacht is er om half negen ’s avonds één en op Koningsdag zijn er twee; om zes uur en half negen ’s avonds. Geweldig om met het gezin te doen en je helpt er ook nog eens lokale ondernemers mee, want de prijzen die worden weggegeven zijn ingekocht bij ondernemers die financieel zijn getroffen door het coronavirus.

Schminken

Een leuke bezigheid voor de ouders én kinderen. Haal de schmink uit de kast en doe je best om de mooiste creaties op elkaars gezicht te maken. Leuk om te doen en achteraf heeft iedereen (hopelijk) een feestelijk geschminkt gezicht.

Facebook helpt

Facebook draagt maandag ook zijn steentje bij en houdt onder andere een Balkoningsdag livestream Vanaf 12.00 uur start de livestream met gezellige muziek en gratis entree. Het is wel belangrijk om je balkon, tuin of dekterras zo vrolijk mogelijk aan te kleden.

Cocktailtijd

Koningsdag is niet compleet zonder een lekker drankje. Hét moment om een keer dat cocktailboek uit de kast te trekken en te experimenteren. Maak ook een paar alcoholvrije varianten, zodat je kinderen ook kunnen genieten.

Vrijmarkt

Jammer dat je niet met je kleedje en al je rommel op een markt kunt staan? Niet getreurd. Marktplaats biedt een goede oplossing met de aparte ‘rommelmarktspullen’-rubriek. Maak een foto van al je koopwaar en wie weet! En anders kun je het altijd bewaren tot volgend jaar of doneren aan een goed doel.

Voor de kinderen

Koningsdag is niet alleen een feestdag voor volwassenen, maar zeker ook voor de kleintjes. Zijn jouw kinderen verdrietig dat deze dag niet door kan gaan zoals ze hadden verwacht? Hiermee vrolijk je ze vast wel op. Kinderen kunnen namelijk meedoen aan de ‘Ik ben een Koning’ cursus online, waarin ze leren om een eigen actie op te zetten en hun creativiteit te ontwikkelen. Ze kunnen bijvoorbeeld taarten gaan bakken voor de buurt of kaartjes schrijven naar eenzame ouderen.

Fijne Woningsdag!