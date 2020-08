Weekhoroscoop 34

Ram

Liefde: Het is weer eens tijd voor een goed gesprek. Op welk punt zijn jullie aanbeland en in hoeverre zijn jullie klaar om nieuwe stappen te zetten? Zijn jullie het eens of oneens? De dingen voor jullie uitschuiven lost helaas niets op, spijkers met koppen slaan wel!

Financiën: Net als je denkt dat het bergafwaarts gaat met de inkomsten en jammerlijk bergopwaarts met de uitgaven, gebeurt er iets waar spontaan je mondhoeken van gaan krullen. Goede ontwikkelingen zijn al naar je onderweg!

Werk: Een misverstand kan het best in alle rust worden uitgepraat. Neem geen overhaaste beslissingen maar cijfer jezelf ook niet voor een ander weg, dat doen anderen namelijk ook niet voor jou!

Persoonlijk: Voor je de dingen gaat opkroppen of weg-eten kun je beter gewoon open kaart spelen. Waarom vind je het zo lastig om bepaalde zaken ter sprake te brengen? Iedereen heeft angsten en onzekerheden, je bent zéker niet de enige!

Stier

Liefde: Een beetje entertainment zou jullie goed doen. Een live concert, een cabaretvoorstelling, een musical. Zet een DVD op en waan je een heerlijk avondje uit, ook thuis is een goede show genieten geblazen!

Financiën: Houd de balans tussen gulheid en zuinigheid. Alles waar ‘te’ voor staat is minder. Geniet zonder het geld over de balk te smijten, moet kunnen toch?

Werk: Hoewel je nieuwe ideeën absoluut potentie hebben is het nu nog niet het juiste moment om door te pakken. Verscherp en verbeter je plan tot de kans van slagen optimaal is. Wel is de kans aanwezig dat je zelf door iemand wordt benaderd met een voorstel.

Persoonlijk: Vertrouw bepaalde personen niet zomaar op hun mooie bruine, blauwe, grijze of groene ogen. Wolf in schaapskleren in aantocht!

Tweelingen

Liefde: Hoewel je vindt dat je geliefde de dingen behoorlijk kan overdrijven is nu alles wat hij of zij nodig heeft: jou!

Financiën: Als je eerder in een bepaald project hebt geïnvesteerd ontvang je hier spoedig leuk voordeel van. Dit hoeven niet direct enorme bedragen te zijn, een leuke bijverdienste in de vorm van een blog met affiliatie marketing is ook goed mogelijk!

Werk: Als er iets is wat je graag zou willen is nu het moment om dit bespreekbaar te maken. Je kunt niet alleen rekenen op de steun van je collega’s maar ook op de goodwill van je werkgever!

Persoonlijk: Aan nieuwe ideeën geen gebrek. Heerlijk dat je zoveel inspiratie hebt, maar richt je vooral op één ding tegelijk. Wat wil je het liefst, wat is nu belangrijk en wat kan nog wel even wachten?

Kreeft

Liefde: Goed, misschien erger je je momenteel inderdaad wat vaker aan je geliefde dan anders. Maar bedenk je eens hoe het met een andere partner zou zijn. Volledig irritatie-loos? Welnee.

Financiën: Durf te onderhandelen en neem niet zomaar genoegen met het eerste het beste bedrag dat wordt genoemd. Of het nu gaat om een nieuwe baan, een koop of verkoop, zorg dat jij aan het langste eind trekt; dit is nu absoluut mogelijk!

Werk: Dit is de week dat ervaring en enthousiasme zwaarder wegen dan theoretische kennis of een papiertje. Als je er ook nog een flinke dosis creativiteit tegenaan durft te gooien kan succes haast niet uitblijven.

Persoonlijk: Waarom zou je (willen) omgaan met mensen die alleen maar negativiteit verspreiden? Iedereen klaagt of zeurt wel eens maar voor sommigen is het haast a way of life. Zó vermoeiend!

Leeuw

Liefde: Je ziet alles door een roze bril en draagt je lief werkelijk op handen. Geniet nog maar even van deze romantiek; binnenkort sta je weer met beide benen op de grond en blijken sommige dingen toch wat minder rooskleurig. Niets onoverkomelijks, maar wel een goed gesprek waard.

Financiën: Pas op dat je niet zomaar ergens je handtekening onder zet. Al klinkt het nog zo mooi, laat jezelf goed informeren en lees alle kleine lettertjes.

Werk: Zoals je vaker hebt meegemaakt rond deze tijd is het belangrijk om even pas op de plaats te doen om na te denken wat je anders wilt of wat er anders moet. Zit je nog op de juiste weg of is het tijd voor een afslag?

Persoonlijk: Laat je niet uit het veld slaan door een vertraging of blokkade maar doe gewoon even pas op de plaats. Wat nu niet lukt, lukt een volgende keer mogelijk wel!

Maagd

Liefde: Hoewel het nog steeds top gaat tussen jou en je geliefde drijft er een klein wolkje langs waardoor het even ietsje minder top gaat. Desondanks zijn jullie nog steeds ontzettend blij met elkaar! Voorbij drijvende wolkjes ervaart iedereen wel eens. Ook in de liefde.

Financiën: Probeer je budget zo goed mogelijk te verdelen zodat je aan de ene kant je rekeningen kunt betalen maar aan de andere kant ook nog openstaande leningen kunt aflossen. Je zou je een stuk beter voelen als dit iets sneller zou gaan dan tot nu toe het geval is geweest.

Werk: Als je een goed gevoel over iets hebt waar je eerder nog twijfels over had, ga er dan voor! Zolang je niet over één nacht ijs gaat en alle voor -en nadelen tegen elkaar afweegt kun je best een poging wagen!

Persoonlijk: Het lukt je steeds beter om het verleden achter je te laten en de wrok die je voor iets of iemand koesterde langzaam maar zeker los te laten. En het voelt als een bevrijding!

Weegschaal

Liefde: Van het ene op het andere moment kun je je even minder happy voelen in je relatie. Niet omdat je je geliefde zat bent maar omdat je op sommige vlakken iets minder zelfvertrouwen hebt. Dit is vrouw-eigen, maak je er niet te sappel om, dat doet je partner ook niet!

Financiën: Hoewel het je aantrekkelijk lijkt om - persoonlijk of zakelijk - in een bepaald project te investeren, heb je toch nog steeds twijfels. Is er een manier om een kleine test te doen voor je een definitieve beslissing neemt?

Werk: Dit is de ultieme week voor teamwork. Wil je graag dat iemand met aanzien jouw website of product onder de aandacht brengt of wil je een ander samenwerkingsverband aangaan, dan is dit hét moment om een balletje op te gooien.

Persoonlijk: Het grootste geluk haal je momenteel uit je eigen omgeving. Je huis, je tuin, balkon of terras, de (groene) wijk waarin je woont en uiteraard je gezin!

Schorpioen

Liefde: Je loopt al een poosje rond met twijfels. Niet over de relatie maar over iets wat je binnen de relatie wilt gaan doen en waar je je partners advies zeker bij kunt gebruiken. Praat erover tijdens een gezellige picknick in de natuur.

Financiën: Wees niet bang om ergens in te investeren als dit is wat je echt graag wilt. Of het nu om professioneel advies gaat of een product; als je het goed aanpakt verdien je elke euro zo weer terug.

Werk: Als de dingen je boven het hoofd groeien is het beslist niet onverstandig om dit even aan te kaarten bij je werkgever of leidinggevende. Je bent geen robot en ook geen octopus. Of het nu gaat om mentaal of fysiek werk, een beetje hulp is nu meer dan welkom.

Persoonlijk: De situatie van enkele familieleden vraagt om meer aandacht. Daarnaast zijn er vrienden die je als (zelf gekozen) familie beschouwt. Vergeet hen ook niet.

Boogschutter

Liefde: Het is belangrijk om je geliefde deze week boven je werk (of andere verplichtingen) te stellen. Tijd glipt als water door je vingers. Elke dag die voorbij is komt nooit meer terug; geniet optimaal van elk moment.

Financiën: Soms bereik je met geld uitgeven meer dan met het krampachtig vasthouden ervan. Mits het om een goede (zakelijke) investering gaat of iets waar je zelf enorm blij van wordt is het de uitgave zeker waard.

Werk: Durf te experimenteren met creativiteit. Durf anders te zijn en jezelf te onderscheiden van de rest in jouw vakgebied. Misschien is het even wennen voor je cliënten, maar daarna gaat de mond-tot-mond reclame als een lopend vuurtje!

Persoonlijk: Neem wat afstand van de vriend(in) die meer energie kost dan oplevert. Hoewel dit misschien wat egoïstisch klinkt, is dat het beslist niet. Het is eerder andersom, de ander gedraagt zich egoïstisch door (verbaal) zo over jou heen te walsen zonder rekening met jou te houden.

Steenbok

Liefde: Pas op met wat je belooft. Hoewel sommige uitspraken je geliefde als muziek in de oren klinken kun je ze helaas niet waarmaken of in elk geval niet op korte termijn. Als je al iets leuks in gedachte hebt is het beter om je partner er op een onverwacht moment mee te verrassen.

Financiën: Door even flink buiten je comfortzone te stappen kun je niet alleen op een positieve maar zeker ook een winstgevende manier de aandacht trekken.

Werk: Je bent nogal veranderlijk deze week. Het is letterlijk alles of niets. Het ene moment doe je er alles aan om je doelen te bereiken, het andere moment verschuil je je liever achter een plant om even te Facebooken of iets lekkers te snoepen. Tja.

Persoonlijk: Doe het even rustig aan met het oog op fysieke inspanning. Dit is geen fijne week voor uitputtende work-outs of andere spierpijn veroorzakende activiteiten. Ga lekker fietsen, wandelen of zwemmen, daar voel je je nu een stuk beter bij.

Waterman

Liefde: Sommige problemen zijn helaas niet binnen een dag op te lossen. Zijn er meerdere punten waaraan gewerkt moet worden? Pak de dingen stap voor stap aan in plaats van alles tegelijk.

Financiën: Je intuïtie staat op scherp momenteel. Je voelt haarfijn aan waaraan je beter wel of niet je geld kunt uitgeven. Voor kansspelen is dit geen goede week, voor gericht speculeren wel.

Werk: Accepteer geen onduidelijke smoezen of andere vaagheden. Als je het gevoel hebt dat iemand tegen je liegt is dit waarschijnlijk ook zo. Graaf door tot de onderste steen boven is.

Persoonlijk: Er is veel aan de hand thuis. Klussen of zelfs grootschalige verbouwingen eisen al je aandacht op. Maak een goede planning en laat je vooral niet gek maken.

Vissen

Liefde: Je bent in een nogal flirterige bui. Je geliefde is dit inmiddels wel van je gewend maar onbekenden zouden je vriendelijke glimlach of spontane manier van praten wel eens heel anders op kunnen vatten.

Financiën: Geld komt binnen maar vliegt er net zo hard weer uit. Dit ligt grotendeels aan jezelf. Denk goed na over bepaalde keuzes, vooral als deze gepaard gaan met (het uitgeven van) flinke bedragen.

Werk: Stel je onpartijdig op en bemiddel desnoods tussen twee kemphanen op de werkvloer. Als er iemand is die het stel met rake doch rechtvaardige woorden tot bedaren kan brengen ben jij het.

Persoonlijk: Je leert steeds meer nieuwe mensen kennen en niet zómaar wat mensen. Je omringt je momenteel met werkelijk inspirerende personen waarbij er sprake is van een positief en gelijkwaardig contact.