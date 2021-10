’Die geliktheid maakt gewoon ongelooflijk onzeker’

Frons

„Mijn meest gebruikte profielfoto, ook hier op VROUW, is er één met een filter. Ik weet nog goed de dag dat ie gemaakt werd. Ik was moe, maar had wel een extreem goede haardag. ’Trek je mijn frons even glad?’, vroeg ik de fotograaf. Dat beloofde hij. Het resultaat was verbluffend. Hij had niet alleen mijn frons, maar ook mijn hele gezicht gefilterd.”

Nieuwe waarheid

„Waar ik normaal gesproken nogal kritisch ben op het verouderingsproces dat maar wild blijft voortwoekeren op mijn hoofd, nam ik deze foto nu voor de nieuwe waarheid aan: dit was ik gewoon! Meteen wijzigde ik mijn foto op Twitter en Facebook; opdat de hele follow wist dat ik met mijn 44 best oké opdroogde. Mijn dochter van 17 maakte een einde aan mijn droom. ’Dit ben jij niet op die foto mam.’”

Onnatuurlijkheid

„Ineens vond ik haar eerlijkheid zo leuk niet meer. Goddank vervolgde ze wel met: ’En dit heb jij ook helemaal niet nodig.’ Maar toch prijkt die foto nog steeds op overal, want de hele zaak terugdraaien is toch een dingetje merk ik. Photoshop; waarom is dat er eigenlijk? Je komt er zelden ongezien mee weg, want laten we eerlijk zijn: de onnatuurlijkheid spat van het beeldscherm.”

Real life

„Je doet jezelf mooier voor dan je bent, wat bij de aanschouwer ook weer teweegbrengt dat ie daar wat tegenin moet brengen. Oók een gephotoshopte foto. En zo brengen we allemaal versies van onszelf die steeds verder af staan van de werkelijkheid. Ik heb al talloze vrouwen geïnterviewd die ik voor ik ze real life zag alleen op social media had gezien. ’Oh, dus zó zie jij er in het echt uit’, dacht ik dan, als ik ze ontmoette. Nou ja en sinds ik dus die strakgetrokken profielfoto gebruik, zullen zij hetzelfde van mij hebben gedacht.”

Triest

„We worden met z’n allen steeds onzekerder over wat normaal is, lijkt wel. Heel veel slanker dan Nikkie Plessen krijg je ze bijna niet en tóch vond ze het nodig haar benen wat bij te sturen. Welk signaal geef je daarmee af? Hoe gênant is het dat ik van mijn 17-jarige dochter moet horen dat ik filterloos leuk genoeg ben? Cosmetische ingrepen worden steeds normaler, photoshoppen nalaten is niet eens meer aan de orde: natúúrlijk maak je jezelf wat mooier dan in het echt. Het is best triest, niet?”

Oma

„Ik moet nog zo vaak aan mijn oma denken. ’Wat zou zijn hiervan gevonden hebben’, denk ik dan. Ze is overleden voordat de hele social media gekte losbarstte en ik denk niet dat ik het haar ooit had kunnen uitleggen. ’Ik heb mezelf met een programma op de computer tien jaar jonger gemaakt, oma.’ Of: ’Zij heeft haar lippen laten opvullen, zodat ze dezelfde mond heeft als al haar vriendinnen.’ Mijn oma zou alleen maar met grote ogen naar me kijken en verbijsterd haar schouders ophalen. Zij had gelijk gehad. Wij niet.”

Weg ermee

„Nikkie Plessen bagatelliseert haar verhaal door lachend te stellen dat ze niet zo goed in PhotoShop is en ik koop met de uitleg in deze column mijn vertekende foto af en we gaan weer over tot de orde van de dag. Maar eigenlijk zouden we met z’n allen moeten besluiten dat achterlijke programma nooit meer te gebruiken. Weg filters, weg shoppen, weg onrealistisch beeld. Daarmee zouden we elkaar enorm helpen, want het maakt gewoon ongelooflijk onzeker, al die geliktheid bij een ander én bij jezelf.”