Kleintjes met gaatjes... Wat vind jij?

Aanvankelijk was de kleine meid dolblij met de gaatjes, maar na verloop van tijd begon haar oorlelletje te kloppen en pijn te doen. Uiteindelijk bleek de achterkant van het oorbelletje onder de huid te zijn beland met een ontsteking als gevolg. Lang verhaal kort: onder narcose moest vervolgens het achterkantje worden verwijderd.

Vriendinnen

Ook bij mijn dochter (12) gaat het niet van een leien dakje. Zij heeft een gevoelige huid en haar lelletjes zijn al een paar keer gaan ontsteken. Het is iets wat we goed in de gaten moeten houden. Ik ontsmet de stekertjes nog altijd bijna dagelijks met alcohol, maar een keer in de zoveel tijd vlamt er toch wat op. We hebben zelfs al eens de gaatjes opnieuw laten prikken. Helemaal verwijderen wil ze vooralsnog niet. Want al haar vriendinnen hebben ook oorbellen. Ze is er desondanks supertrots op!

Kindermishandeling

In zuidelijke landen is het gewoon om meisjes al bij de geboorte oorbelletjes te geven. Sommigen nemen hierbij het woord ‘kindermishandeling’ in de mond. Er bestaat zelfs een petitie om een dergelijk ritueel af te schaffen. Wanneer mocht jouw kind gaatjes? En wat vind jij van oorbelletjes bij (hele) jonge kinderen? Praat mee op onze Facebookpagina!

