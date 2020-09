Daghoroscoop 14 september

VANDAAG JARIG

Probeer in de loop van het jaar uw huis te ontdoen van alles wat u niet gebruikt of draagt en koop geen spullen of kleren die u niet nodig hebt. Met hetgeen u verkoopt via het internet kunt u wellicht anderen helpen die financiële problemen hebben of zelf een schuld aflossen.

RAM

Destructieve zaden die enige tijd geleden zijn geplant kunnen nu gaan ontkiemen. Een stevige confrontatie is mogelijk wanneer uw en andermans wil met elkaar botsen. Ook als u meestal vriendelijk bent kunt u nu ineens ontvlammen.

STIER

Geduld is niet uw sterkste eigenschap maar als u plezierige relaties wilt onderhouden is dat wel uw sleutel. Later vandaag kunnen hartsaangelegenheden voorrang vragen en kan uw temperament u in moeilijkheden brengen. Ruzie lijkt onvermijdelijk.

TWEELINGEN

Promotie en extra salaris zal tegemoet komen aan uw ambities. Trek uw beste kleren aan als u in het openbaar verschijnt of in het centrum van de belangstelling terechtkomt. Geniet ervan als alles loopt zoals het moet lopen.

KREEFT

Een zakelijk medewerker kan de behoefte hebben een bepaalde zaak hard te spelen en proberen u op de knieën te krijgen. Als u niet toegeeft kan het er voor u niet best uitzien. Het kan wijs zijn om met een buiging afscheid te nemen.

LEEUW

Een naaste kan proberen zich met uw zaken te bemoeien. Een geschikte dag voor zinvolle communicatie als zich dingen hebben afgespeeld waarmee u het oneens bent. U kunt nu iemand voor eens en altijd uit uw leven weren.

MAAGD

Doe uw best als u een deadline wilt halen maar reken niet op een wonder. Onderschat de tijd niet die bepaalde zaken kosten en besteed de nodige aandacht aan uw gezondheid. Drink veel water en voorkom stress. Wees niet te impulsief.

WEEGSCHAAL

Werkt u in teamverband dan zult u ook thuis niet vrij zijn. Botsingen tussen ego’s kunnen goede relaties verstoren of een machtsstrijd breekt los. Verlaat het pand als u niet bent opgewassen tegen verhitte discussies. Blijf integer.

SCHORPIOEN

U zult vandaag het comfort van uw huis verkiezen boven activiteiten buitenshuis. Een persoonlijk project kan al uw tijd in beslag nemen. De kans bestaat dat een vriend(in) iets over u onthult en daar zult u verre van blij mee zijn.

BOOGSCHUTTER

Sociale omgang met uw werkgever of klanten stelt u in staat ideeën naar voren te brengen die hun opvattingen kunnen beïnvloeden. Reken op een gewillig oor maar zorg ervoor dat de communicatie formeel blijft.

STEENBOK

Met alles wat zich in uw leven afspeelt is het tijd om eens goed naar uzelf te kijken. U kunt een objectief beeld van uw activiteiten krijgen door uw problemen met een vriend(in) te bespreken. Wees eens eerlijk jegens uzelf.

WATERMAN

U kunt te maken krijgen met een overvloed van reacties die u de indruk zullen geven dat u belangrijk bent. Ook in uw mailbox kunt u berichten vinden die dat gevoel zullen opleveren. Mijd mensen die u vervelend of saai vindt.

VISSEN

Uw creativiteit neemt toe. U kunt ontdekken dat u uitstekend kunt schrijven, schilderen, dansen of toneel spelen. Doe wat uw hart u ingeeft en probeer wat u het beste ligt. Er kan een romance opbloeien na weken van wachten.