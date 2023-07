Om te zoenen! Deze lipsticks zijn kissproof

PURE COLOR ENVY SCULPTING LIPSTICK

Getest door: Kim Querfurth, beautyjournalist

Kim Querfurth, beautyjournalist Merk: Estée Lauder

Estée Lauder Prijs: € 36,50

€ 36,50 Wat is het: Een intense lippenstift in een mooie dieproze kleur.

Een intense lippenstift in een mooie dieproze kleur. Mat of glans: Zachte glans maar niet al te veel.

Zachte glans maar niet al te veel. Ingrediënten: Vrij van parabenen.

Vrij van parabenen. Hoe werkt het: Simpel. Opendraaien en aanbrengen maar!

Simpel. Opendraaien en aanbrengen maar! Verzorgende gehalte: Groot. Dankzij de moisture complex technologie worden de lippen de hele dag door gehydrateert.

Groot. Dankzij de moisture complex technologie worden de lippen de hele dag door gehydrateert. Hoe is de textuur: Romig, ruikt ook heerlijk bloemig.

Romig, ruikt ook heerlijk bloemig. Is het makkelijk aan te brengen: Ja, je blijft makkelijk binnen de lijntjes.

Ja, je blijft makkelijk binnen de lijntjes. Hoe is het kleurpigment: Een zachte pink kleur, prima voor overdag. Breng voor meer kleur twee of drie lagen aan.

Een zachte pink kleur, prima voor overdag. Breng voor meer kleur twee of drie lagen aan. Geeft af of niet: Erg weinig. Valt niet eens op. Ook fijn: er vormen zich geen lijntjes rondom de lippen of in de mondhoeken.

Erg weinig. Valt niet eens op. Ook fijn: er vormen zich geen lijntjes rondom de lippen of in de mondhoeken. Hoe is de verpakking: luxe uitstraling! In je tas vind je dit glanzend zilveren item direct terug. Een spiegeltje erop was wel handig geweest!

luxe uitstraling! In je tas vind je dit glanzend zilveren item direct terug. Een spiegeltje erop was wel handig geweest! Resultaat: Misschien houdt-ie niet bij een fikse zoenpartij, maar voor een kus hier en daar is hij prima. Hoeft ook maar twee keer per dag aangebracht te worden. Bovendien blijven mijn lippen in conditie dankzij de verzorgende ingrediënten.

Misschien houdt-ie niet bij een fikse zoenpartij, maar voor een kus hier en daar is hij prima. Hoeft ook maar twee keer per dag aangebracht te worden. Bovendien blijven mijn lippen in conditie dankzij de verzorgende ingrediënten. Conclusie: Dit is één van mijn favoriete lippenstiften in een kleur die er nooit meer uit mag gaan!

Dit is één van mijn favoriete lippenstiften in een kleur die er nooit meer uit mag gaan! Aantal sterren: 4/5

SUPERSTAY MATTE INK

Getest door: Jolien Strookappe, art director

Jolien Strookappe, art director Merk: Maybelline New York

Maybelline New York Prijs: € 13,99

€ 13,99 Wat is het: Vloeibare, matte lippenstift, die 16 uur lang blijft zitten.

Vloeibare, matte lippenstift, die 16 uur lang blijft zitten. Mat of glans: Mat. Het is een gloss maar oogt als een lippenstift en daar voel ik me net een clown mee.

Mat. Het is een gloss maar oogt als een lippenstift en daar voel ik me net een clown mee. Ingrediënten: Ellenlange ingrediëntenlijst, maar niet in de categorie ‘eco product’ waar ik doorgaans voor val.

Ellenlange ingrediëntenlijst, maar niet in de categorie ‘eco product’ waar ik doorgaans voor val. Hoe werkt het: Breng het aan met de applicator. Eerst het midden van de bovenlip, dan de rest invullen en de onderkant van de lip. En dan afdeppen.

Breng het aan met de applicator. Eerst het midden van de bovenlip, dan de rest invullen en de onderkant van de lip. En dan afdeppen. Verzorgende gehalte: Zo voelt het niet. Het plakt een beetje en ruikt chemisch.

Zo voelt het niet. Het plakt een beetje en ruikt chemisch. Hoe is de textuur: Gelachtig en best dik, maar het smeert makkelijk uit over de lippen en droogt mat op. Ik moest mijn lippen eerst scrubben, anders zie je allemaal oneffenheden.

Gelachtig en best dik, maar het smeert makkelijk uit over de lippen en droogt mat op. Ik moest mijn lippen eerst scrubben, anders zie je allemaal oneffenheden. Is het makkelijk aan te brengen: Ja. De emulsie loopt ook niet uit in de mondhoeken of lijntjes.

Ja. De emulsie loopt ook niet uit in de mondhoeken of lijntjes. Hoe is het kleurpigment: Mij te donker. Normaal ga ik meer voor nude.

Mij te donker. Normaal ga ik meer voor nude. Geeft af of niet: Nee. Sterker nog, het is met moeite te verwijderen met een remover op oliebasis.

Nee. Sterker nog, het is met moeite te verwijderen met een remover op oliebasis. Hoe is de verpakking: Niet te overdadig. De applicator gaat prima terug in de huls zonder te morsen.

Niet te overdadig. De applicator gaat prima terug in de huls zonder te morsen. Resultaat: Niet een kleur die ik zelf zou gebruiken en oogt te veel als een lippenstift. Ik gebruik liever een eco-balsem of een glanzende lipgloss.

Niet een kleur die ik zelf zou gebruiken en oogt te veel als een lippenstift. Ik gebruik liever een eco-balsem of een glanzende lipgloss. Conclusie: Niet mijn ding. Wel kissproof: je hebt er de rest van de dag geen omkijken naar.

Niet mijn ding. Wel kissproof: je hebt er de rest van de dag geen omkijken naar. Aantal sterren: 3/5

BEST OF BOTH, LIP COLOR & BALM, 080 REBEL RED

Getest door: Marijke Lemmers, eindredacteur

Marijke Lemmers, eindredacteur Merk: Kruidvat

Kruidvat Prijs: € 5,99

€ 5,99 Wat is het: Een vloeibare lippenstift met een lipbalsem.

Een vloeibare lippenstift met een lipbalsem. Mat of glans: Hij lijkt glanzend, maar droogt mooi mat op.

Hij lijkt glanzend, maar droogt mooi mat op. Ingrediënten: Te veel om op te noemen.

Te veel om op te noemen. Hoe werkt het: Aanbrengen met een flexibel dun spons/kwastje en daarna de balsem erover, zodat de lippen niet uitdrogen.

Aanbrengen met een flexibel dun spons/kwastje en daarna de balsem erover, zodat de lippen niet uitdrogen. Verzorgend gehalte: Er moet wel een flinke laag balsem over om de lippen vettig te houden.

Er moet wel een flinke laag balsem over om de lippen vettig te houden. Hoe is de textuur: Dun vloeibaar en olieachtig.

Dun vloeibaar en olieachtig. Is het makkelijk aan te brengen: Ja, prima, maar omdat het vrij dun is, moest het wel twee keer om het mooi egaal te krijgen.

Ja, prima, maar omdat het vrij dun is, moest het wel twee keer om het mooi egaal te krijgen. Hoe is het kleurpigment: Mooi warm, maar veel meer abrikoos dan ‘rebel red’.

Mooi warm, maar veel meer abrikoos dan ‘rebel red’. Geeft het af of niet: Een klein beetje.

Een klein beetje. Hoe is de verpakking: Transparant, no-nonsense.

Transparant, no-nonsense. Doe je lang met het product: Denk het wel, omdat het vrij dun is.

Denk het wel, omdat het vrij dun is. Resultaat: Ik ben prettig verrast. Hij blijft ook lang zitten, al wordt de kleur wel iets minder intens.

Ik ben prettig verrast. Hij blijft ook lang zitten, al wordt de kleur wel iets minder intens. Conclusie: Fijne lipstick, prachtige kleur. Een blijvertje.

Fijne lipstick, prachtige kleur. Een blijvertje. Aantal sterren: 4/5

ROUGE VELVET INK

Getest door: Marion Lansman, vormgever

Marion Lansman, vormgever Merk: Bourjois

Bourjois Prijs: € 16,99

€ 16,99 Wat is het: Vloeibare lipstick

Vloeibare lipstick Mat of glans: Mat

Mat Hoe werkt het: Aanbrengen met smalle applicator.

Aanbrengen met smalle applicator. Verzorgende gehalte: Het voelt heel zacht en licht op de lippen.

Het voelt heel zacht en licht op de lippen. Hoe is de textuur: Vloeibaar

Vloeibaar Is het makkelijk aan te brengen: Het is een smalle, kleine applicator. Had van mij iets groter gemogen zodat ik in een keer een boven of onderlip kan doen. Nu moet ik er wel minimaal twee keer langs.

Het is een smalle, kleine applicator. Had van mij iets groter gemogen zodat ik in een keer een boven of onderlip kan doen. Nu moet ik er wel minimaal twee keer langs. Hoe is het kleurpigment: Pigment is intens. Dekt heel goed.

Pigment is intens. Dekt heel goed. Geeft af of niet: Geeft absoluut niet af. Niet met zoenen en niet op glas of kopje. Intensiteit neemt wel iets af na verloop van de dag.

Geeft absoluut niet af. Niet met zoenen en niet op glas of kopje. Intensiteit neemt wel iets af na verloop van de dag. Hoe is de verpakking: Stijlvolle huls met goudkleurige dop.

Stijlvolle huls met goudkleurige dop. Doe je lang met het product: Je doet er lang mee omdat het de hele dag blijft zitten en je niet hoeft bij te werken.

Je doet er lang mee omdat het de hele dag blijft zitten en je niet hoeft bij te werken. Resultaat: Zelfs onder een mondmasker blijft het goed zitten.

Zelfs onder een mondmasker blijft het goed zitten. Conclusie: Perfect

Perfect Aantal sterren: 4,5/5

LIQUID MATTE LIPSTICK

Getest door: Sabine Leenhouts, Glossy coördinator

Sabine Leenhouts, Glossy coördinator Merk: Huda Beauty

Huda Beauty Prijs: € 15,-

€ 15,- Wat is het: Long lasting lipstick

Long lasting lipstick Mat of glans: Mat

Mat Hoe werkt het: 30 tot 40 seconden laten drogen en vervolgens heb je er 8 uur geen omkijken naar.

30 tot 40 seconden laten drogen en vervolgens heb je er 8 uur geen omkijken naar. Verzorgende gehalte: Zou moeten hydrateren, maar dat merk ik niet.

Zou moeten hydrateren, maar dat merk ik niet. Hoe is de textuur: Dun als verf.

Dun als verf. Is het makkelijk aan te brengen: Met de applicator makkelijk maar ik zou er wel een lijntje omheen zetten om het strakker te maken.

Met de applicator makkelijk maar ik zou er wel een lijntje omheen zetten om het strakker te maken. Hoe is het kleurpigment: Zeer intens.

Zeer intens. Geeft af of niet: Je kunt er over wrijven maar het geeft niet af.

Je kunt er over wrijven maar het geeft niet af. Hoe is de verpakking: Leuk, in een doosje met een mondje.

Leuk, in een doosje met een mondje. Doe je lang met het product: Langer dan met een gewone.

Langer dan met een gewone. Resultaat: Ook na het eten van een nat noedelsoepje zit het er nog steeds op. Uiteindelijk wordt het wel wat droog.

Ook na het eten van een nat noedelsoepje zit het er nog steeds op. Uiteindelijk wordt het wel wat droog. Conclusie: Mijn geliefde vertrouwde het niet, maar ik liet geen rode vegen op hem achter na een flinke zoen.

Mijn geliefde vertrouwde het niet, maar ik liet geen rode vegen op hem achter na een flinke zoen. Aantal sterren: 4/5

LIPGLOSS VOLUME

Getest door: Anouk de Groot, redacteur

Anouk de Groot, redacteur Merk: Collistar

Collistar Prijs: € 17,55

€ 17,55 Wat is het: Een lipgloss die volume geeft.

Een lipgloss die volume geeft. Mat of glans: Glans

Glans Ingrediënten: De lipgloss bevat vitamine E en een ‘plumping’ bestanddeel dat afkomstig is van een extract van gekiemd fenegriekzaad.

De lipgloss bevat vitamine E en een ‘plumping’ bestanddeel dat afkomstig is van een extract van gekiemd fenegriekzaad. Hoe werkt het: Als een gewone lipgloss. Je brengt één of twee laagjes aan en als je uitschiet is dit makkelijk weg te werken.

Als een gewone lipgloss. Je brengt één of twee laagjes aan en als je uitschiet is dit makkelijk weg te werken. Verzorgende gehalte: De gloss hydrateert en zorgt ervoor dat de lippen er voller uitzien.

De gloss hydrateert en zorgt ervoor dat de lippen er voller uitzien. Hoe is de textuur: Het plakt niet en hydrateert.

Het plakt niet en hydrateert. Is het makkelijk aan te brengen: Zeker, het dekt al na één laagje.

Zeker, het dekt al na één laagje. Hoe is het kleurpigment: Natuurlijke pigmentatie.

Natuurlijke pigmentatie. Geeft af of niet: Het geeft af, maar dat heb je met vrijwel elke gloss.

Het geeft af, maar dat heb je met vrijwel elke gloss. Hoe is de verpakking: De verpakking is simpel en makkelijk in gebruik.

De verpakking is simpel en makkelijk in gebruik. Doe je lang met het product: Voor een natuurlijk effect hoef je het maar twee keer op een dag aan te brengen.

Voor een natuurlijk effect hoef je het maar twee keer op een dag aan te brengen. Resultaat: Volle en natuurlijke lippen.

Volle en natuurlijke lippen. Conclusie: Ik draag altijd lipgloss en deze ga ik zeker vaker gebruiken. Het plakt niet, ziet er volumineus uit en heeft een natuurlijke geur.

Ik draag altijd lipgloss en deze ga ik zeker vaker gebruiken. Het plakt niet, ziet er volumineus uit en heeft een natuurlijke geur. Aantal sterren: 4,5/5

MADE TO LAST LIP DUO

Getest door: Mariëlle Wisse, redacteur

Mariëlle Wisse, redacteur Merk: PUPA

PUPA Prijs: € 16,10

€ 16,10 Wat is het: Water- en hittebestendige lip duo.

Water- en hittebestendige lip duo. Mat of glans: Kan allebei.

Kan allebei. Ingrediënten: Vrij van microplastics, palmolie en parabenen.

Vrij van microplastics, palmolie en parabenen. Hoe werkt het: Je brengt de basecoat aan, laat die drogen en doet er daarna een laagje gloss overheen (of niet).

Je brengt de basecoat aan, laat die drogen en doet er daarna een laagje gloss overheen (of niet). Verzorgende gehalte: Hydraterend.

Hydraterend. Hoe is de textuur: Smeert goed uit én ruikt lekker.

Smeert goed uit én ruikt lekker. Is het makkelijk aan te brengen: Ja, je brengt ’m aan als een gloss.

Ja, je brengt ’m aan als een gloss. Hoe is het kleurpigment: Intens!

Intens! Geeft af of niet: Eten, drinken, zoenen, douchen: dit spul is onverwoestbaar. Alleen met waterproof make-up remover krijg ik het eraf.

Eten, drinken, zoenen, douchen: dit spul is onverwoestbaar. Alleen met waterproof make-up remover krijg ik het eraf. Hoe is de verpakking: Basic. Sluit goed, geen poespas.

Basic. Sluit goed, geen poespas. Doe je lang met het product: Dat denk ik wel, want je hoeft maar een klein beetje te gebruiken.

Dat denk ik wel, want je hoeft maar een klein beetje te gebruiken. Conclusie: Mocht ik een wilde avond hebben gepland of wordt er storm voorspeld, dan weet ik wat ik op m’n lippen smeer. Ik ben om!

Mocht ik een wilde avond hebben gepland of wordt er storm voorspeld, dan weet ik wat ik op m’n lippen smeer. Ik ben om! Aantal sterren: 5/5

