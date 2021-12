Daghoroscoop 11 december - Blijf binnen, Steenbok

VANDAAG JARIG

Het kan komend jaar noodzaak zijn om te focussen op huis en gezin. De kans is groot dat de familiekring zich uitbreidt en geluk zal daarbij de grootste factor zijn. Hoe waar het is dat het verleden niet dood is en zelfs niet voorbij (een uitspraak van William Faulkner), zul je zelf kunnen constateren.

ZONDAG JARIG

Er lijkt sprake van een verhuizing of uitbreiding van je huidige leefruimte of door de toegang tot een tweede locatie. Of nog weer anders: een verbouwing die je huis een andere gedaante geeft. Bewaak je gezondheid door te voorkomen dat emotionele problemen escaleren.

RAM

Jouw partner en jij kunnen op verschillende golflengten zitten en je doet er verstandig aan daarover te praten. Probeer wat dingen samen te doen en sta elkaar toe andere zaken alleen af te handelen. Maak niet te veel plannen.

STIER

Je verspilt tijd en energie als je niet precies weet wat je wilt. Verander niet steeds van gedachten, verwacht geen perfectie van anderen en evenmin van jezelf. Kijk in je agenda of je geen afspraak vergeet en oefen discipline.

TWEELINGEN

Hoewel het veilig lijkt je te houden aan een werkwijze die je gewend bent, is dat niet de beste manier om vooruit te komen. Luister naar hetgeen anderen te zeggen hebben; je eigen beoordelingsvermogen is niet altijd juist.

KREEFT

Gokkers zullen dit weekend graag een gokje wagen, maar als je er moeite mee hebt om tijdig van de speeltafel op te staan, is begeleiding raadzaam. Je kunt in de schijnwerpers terechtkomen en kunt goede contacten leggen.

LEEUW

Bang om iets te veranderen ben je doorgaans niet, maar het moet wel logisch zijn. Je zult jezelf moeten dwingen de hand op de knip te houden. Aanvaard situaties zoals ze zijn; probeer je humeur op peil te houden.

MAAGD

Er valt geld te verdienen met creativiteit als je rechtstreeks met je publiek onderhandelt. Neem wensenlijstjes mee als je cadeautjes gaat kopen en wijk daar niet van af. Zoek in het belang van je gezondheid wat frisse lucht op.

WEEGSCHAAL

Ook als je je goed voelt, kunnen gedachten aan je werk of relaties aan je knagen. Je kunt sterk het gevoel hebben dat iemand zich anders voordoet dan-ie is. Ook kan het er op lijken dat mensen je dwarsbomen.

SCHORPIOEN

Ruzie met naasten kan allerlei emoties oproepen die moeilijk onder controle te krijgen zijn. Door gedachten hierover te noteren, begrijp je ze misschien beter. Probeer je ervan te distantiëren en te ontspannen. Ga wandelen.

BOOGSCHUTTER

Op een feestje kun je je plotseling aangetrokken voelen tot iemand die je zijdelings kent. Een doodgewoon gesprek over ditjes en datjes kan een romantisch sausje krijgen. Amuseer je, maar verwacht er niet te veel van.

STEENBOK

De afspraken die je hebt kunnen tegenvallen en van een beginnende kerststemming is waarschijnlijk helemaal geen sprake. Blijf binnen en probeer wat te werken. Wat met je carrière te maken heeft, wordt gunstig beïnvloed.

WATERMAN

Shoppen voor kerst levert waarschijnlijk weinig op; je ziet te veel, het is te druk, je kunt je auto niet kwijt of je doet aankopen waarvan je spijt krijgt. Bekijk de catalogi van online winkels om ideeën op te doen. Of koop cadeaubonnen.

VISSEN

Omarm liever de toekomst dan vertwijfeld vast te houden aan het verleden. Accepteer veranderingen. Wees extra voorzichtig met geld; je kunt opgelicht worden of je komt onverwacht op zwart zaad te zitten.

