Aangerand in de nachttrein: ‘Ik werd wakker van zijn hand op m’n rug’

Premium Columns & Opinie

Pap, zal ik je binnenkort weer zien?

Lieve pap, twee weken geleden zag ik je voor het laatst. Op dat moment maakten we ons nog maar weinig zorgen over corona. We wisten dat we onze handen goed moesten wassen en afstand moesten bewaren, maar verder leefden we nog zorgeloos ons leven. Het RIVM zei dat we ons nog niet zoveel zorgen hoefde...