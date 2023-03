Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws Doktersassistente Anne over tekorten: ’Mensen denken dat we op de stoel van de huisarts willen zitten’

Door Sanne Bakker Kopieer naar clipboard

‘We zijn ontzettend veel meer dan degene die de telefoon opneemt.’ Ⓒ Anne Marck-Tuitel

De effecten van het landelijk tekort aan huisartsen en doktersassistenten worden schrijnend zichtbaar. In heel Nederland hebben huisartsenpraktijken een patiëntenstop moeten instellen of zelfs hun deuren moeten sluiten. Anne Marck-Tuitel (40) is al 22 jaar doktersassistente in ’haar’ huisartsenpraktijk, in een middelgroot dorp in de Randstad. Ter gelegenheid van de Dag van de Doktersassistente vertelt ze over haar onmisbare rol.