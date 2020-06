Maud had 2 keer een melanoom: Aan huidkanker dacht ik niet

Maud: „Het begon heel onschuldig. Ik was 35 en net bevallen van mijn dochter. Ik had een klein plekje op mijn been dat een beetje jeukte. Mijn schoonmoeder had daarvoor al een aantal keer tegen mij gezegd dat ik eens naar de dermatoloog moest. Ik heb namelijk meer dan honderd moedervlekken, dus zij raadde me aan om daar een keer naar te laten kijken. Naar aanleiding van dat jeukende plekje besloot ik voor de zekerheid toch maar een afspraak te maken. Maar aan huidkanker dacht ik niet.”

Melanoom

„De dermatoloog ontdekte op mijn linkerbeen achter mijn knie een melanoom en dat was niet eens het plekje waarvoor ik in eerste instantie ging! Ik had er helemaal geen last van. Sterker nog: ik had geen idee dat daar iets zat. De dermatoloog had meteen door dat het huidkanker was en al de volgende dag ging ik onder het mes. Gelukkig was ik er op tijd bij.”

„Het melanoom werd heel diep weggesneden. Ik heb een tijdje last gehad van de hechtingen; die trokken heel erg. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. Nadat het plekje was weggehaald, was ik genezen. Het melanoom zat onder de norm, dus ik heb geen verdere onderzoeken hoeven ondergaan. Ik had ook geen dikke klieren of andere symptomen. Wel moet ik één keer per jaar op controle.”

Geen nazorg

„Ik was aardig geschrokken van de term ’huidkanker’ maar had weinig benul van hoe gevaarlijk het eigenlijk is. Pas toen ik erover ging lezen, ontdekte ik dat melanoomkanker de meest agressieve vorm van kanker is. Ik vind dat we te weinig weten over hoe gevaarlijk een melanoom kan zijn. We moeten meer weten over het beschermen van de huid en het ontdekken van verkeerde plekjes. Dat kan veel voorkomen.”

„Er is namelijk ook niet echt nazorg. Ik heb vooral veel aan de SkinVision app. Met die app scan je een plekje en kun je zelf checken of je naar de dokter moet of niet. Ik kan me tegenwoordig heel snel druk maken om een minuscuul plekje en sta door die app niet steeds paraat om de dokter te bellen. Het neemt veel zorgen bij mij weg.”

ABCDE-regel

„Omdat ik zo veel moedervlekken heb, is het voor mij heel moeilijk nieuwe plekjes te ontdekken en oude in de gaten te houden. Dat is naar, maar ik heb het wel een beetje leren zien door de ABCDE-regel (asymmetrisch, border (rand), color (kleur) en diameter, evolute (veranderen)). Met die checklist kun je een inschatting maken of een moedervlek gevaarlijk is.”

,,Een jaar of vijf geleden had ik het idee dat een moedervlek op mijn buik aan het veranderen was. Ik gaf vervolgens bij mijn jaarlijkse controle bij de dermatoloog aan dat ik het idee had dat daar wat zat. Het was inderdaad een melanoom dat ik dus zelf heb kunnen aanwijzen. Ik ben toen opnieuw op tijd onder het mes gegaan.”

Zonaanbidder

„Ik ben nooit een zonaanbidder geweest. Ik houd helemaal niet van de zon, want dan krijg ik het te heet. Ik heb een hele bleke, sproeterige huid en als kind verbrandde ik al ’levend’. Ik ben vroeger een paar keer met mijn ouders naar Italië en Frankrijk geweest, maar de zonnecrèmes van toen, hadden nog niet zulke hoge factoren als nu. Mijn moeder heeft liefdevol tegen de klippen op lopen smeren, maar na iedere stranddag moest ik bijkomen met aftersun over mijn hele lichaam. Zo erg was het.”

„Door deze ervaring ga ik nu al helemaal niet meer in de volle zon. Ik draag hoeden en geniet van de schaduw. Ik verbrand dus ook niet meer. Maar ik wil beschermd zijn, dus smeer me sowieso dagelijks in en geef het belang van smeren ook mee aan mijn kinderen.”

Overdrijven

„Ik ben niet tegen UV-straling - aangezien we dat nodig hebben voor het aanmaken van vitamine D - maar ik vind wel dat veel mensen overdrijven. Zo was ik laatst in Zeeland en zag mensen vol in de zon bakken. Bij wijze van spreken met olijfolie. Dat vind ik te ver gaan. Net als drie keer per week onder de zonnebank. Maar ik denk dat als je alles met mate doet, het niet veel kwaad kunt. Als je jezelf maar goed insmeert en jezelf checkt op vreemde plekjes als je ongerust bent!”