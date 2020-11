Voorkom oplichting door babbeltrucs en WhatsApp-fraude

De babbeltruc, oftewel oplichting door een kletsverhaal af te steken, komt vaker voor dan je denkt. De politie waarschuwt alom. Helaas lukt het oplichters nog steeds te vaak. Ook deze dame werd zodoende beroofd. Maar dat ’gezellige babbelen’ gebeurt ook via sms en andere tekstberichtjes op je telefoon. Je krijgt bijvoorbeeld een appje van een onbekend nummer, maar uit de tekst lijkt het wel of het van een bekende is. De oplichters gaan steeds slimmer te werk en het lukt dus nog steeds om mensen geld afhandig te maken. Ondanks dat de krant er al regelmatig over heeft geschreven en dat je het via via ook al hoorde, blijft het zaak om op te letten.

Freelance journaliste Saskia Smith waarschuwde haar tachtigjarige vader uitvoerig en toch werd ook hij bijna de dupe van oplichting. „Ik had hem gezegd dat ik nooit om geld zou vragen via een app. Als ik een nieuw nummer heb dan bel ik je om dat door te geven, als je wordt geappt en je weet niet wie het is, bel dan eerst mij, antwoord niet op een vaag appje. Hij snapte het. Natuurlijk zou hij niet zomaar antwoorden.” Helaas gebeurde het toch... „Hij werd geappt en dacht toch dat ik het was. Mijn vader ging dus toch het gesprek aan. Gelukkig weet hij niet wat een Tikkie is en toen hij geld over moest maken, wist hij het even niet meer en belde mij. Het is deze keer goed afgelopen, maar deze gasten gaan behoorlijk geraffineerd te werk.”

„Onze (oudere) ouders hebben vaak geen idee. Natuurlijk willen ze hun kinderen helpen, natuurlijk maken ze even snel geld over. Ondertussen wordt dan hun bankrekening geplunderd.” Saskia wil dus ook waarschuwen. „Heb het er met je ouders over, laat ze deze screenshots zien zodat ze zien hoe dit soort appjes eruitzien, druk ze op het hart om jou altijd te bellen als het in appjes om geld gaat, maak afspraken over WhatsAppen en laten we onze ouders vooral weerbaar maken tegen dit soort praktijken!”

