’Mijn zoon (16) gelooft in complottheorieën en nepnieuws’

„Mijn zoon is 16 en wordt enorm beïnvloed door social media”, schrijft Lisa. „Dat is op zich niet zo gek, maar de laatste tijd is hij steeds vaker in nepnieuws gaan geloven. Hij heeft het ineens over privacy en gelooft dat de overheid hem continu in de gaten houdt.”

„Hij heeft het erover dat Den Haag een dubbele agenda heeft, dat elektronische patiëntendossiers een achterliggende reden hebben; dat soort zaken. Ik heb geen idee wat voor soort sites hij bezoekt of wat hij verder online uitspookt. Is dit normaal gedrag of moet ik ingrijpen?”

Identiteit

Het is niet verwonderlijk dat de zoon van Lisa in aanraking komt met nepnieuws, stelt mediapedagoog Marije Lagendijk. „Social media-platforms staan er vol mee. En dat hij erin gelooft, is ook niet zo gek. Pubers zijn op deze leeftijd op zoek naar hun identiteit. Ze weten niet zo goed wat ze met zichzelf aan moeten, hun lichaam verandert en hun emoties nemen een loopje met ze. Ze beginnen zich af te zetten tegen de gevestigde orde en hun ouders, en zoeken naar manieren van verbinding; het gevoel ergens bij te horen. Dat maakt ze kwetsbaar voor complottheorieën en nepnieuws.”

Reflecteren

Pubers zijn in deze fase niet goed in staat om te reflecteren en zaken in perspectief te stellen. „Ze kunnen waardevolle en niet-waardevolle informatie niet goed van elkaar scheiden en zijn geneigd alles te geloven waarvan ze denken dat het bij hun identiteit past.” In dat laatste schuilt ook gelijk de valkuil voor ouders, waarschuwt Lagendijk: „Wanneer je zijn opvattingen hard veroordeelt, veroordeel je ook wie hij denkt te zijn - of misschien wel daadwerkelijk is. Daarmee raak je hem mogelijk kwijt, waardoor je nog minder zicht krijgt op zaken waarmee hij online in aanraking komt.”

Vragen stellen

Het is beter om open vragen te stellen, vervolgt Lagendijk. „Vraag: wat maakt dat je dit denkt? Of: kun je me uitleggen waar je deze informatie vandaan hebt? Je kunt hem ook helpen het reflectieproces op gang te brengen door te vragen: wat denk je dat iemand zou zeggen die het niet met je eens is? Daarbij kun je ook zelf wat tegenargumenten of andere meningen noemen, om hem te laten zien dat er ook andere standpunten zijn.”

Onderlaag

Je kunt de situatie ook aangaan vanuit de gedachte dat het interessant is om op deze manier meer te weten te komen over de belevingswereld van je kind, stelt Lagendijk. „Hoe gaat het eigenlijk met hem? Meestal zit hier een diepere laag achter onder: welke emoties gaan daarachter schuil? Is hij misschien ergens boos of ongerust over? Heeft hij de drang om meer controle te hebben, de wereld beter te willen begrijpen? In een levensfase waarin alles op losse schroeven lijkt te staan, zijn pubers op zoek naar houvast. Complottheorieën kunnen dat bieden.”

Haatdragend

Het gaat in deze kwestie tussen ouders en kind ook niet om welles-nietes of wat goed en wat slecht is. Je moet als ouder niet proberen je kind van zijn denkbeelden af te praten - je kunt hooguit grenzen stellen aan wat binnen de vier muren van jouw huis toegestaan is. „En als hij haatdragende of discriminerende uitspraken doet, of oproept tot geweld, is dat natuurlijk wél reden om actie te ondernemen. Dan vertoont hij gedrag dat bij wet verboden is en daar ligt echt een harde grens.”

Monitoren

„Zorg er dus voor dat je zijn gedrag monitort en erover blijft praten, zonder het te veroordelen of te willen veranderen wanneer het binnen de wettelijke grenzen blijft. Het is ook goed om zijn psychische welzijn in de gaten te houden. Als je het gevoel krijgt dat hij in psychische nood komt en niet meer afspreekt met vrienden, vaker thuis blijft van school, geen baantje wil zoeken, niet meer sport of zelfs vrienden verliest door zijn denkbeelden, is het goed om in te grijpen. Ook hier weer: zonder oordeel.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.