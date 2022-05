Miljuschka: ‘Van Philip leerde ik communiceren, in plaats van met dingen gooien’

In dit overheerlijke zomernummer zie je Miljuschka Witzenhausen als nooit tevoren. Ze is zowel in woord als beeld ontwapenend en gedurfd. Zo vertelt ze uitgebreid over haar moeder, haar bijzondere relatie met haar familie, maar ook over haar geliefde Philip met wie ze inmiddels alweer een aantal jaren samenleeft. „Eigenlijk durf ik me pas sinds anderhalf jaar over te geven: oké, volgens mij blijf je echt. Sindsdien durf ik ook pas echt mijn gevoel open te zetten. Intussen zijn we heel diep met elkaar gegaan, waardoor niemand mij beter kent dan Philip. Terwijl ik dit zeg, vind ik dat doodeng, want dat is natuurlijk superkwetsbaar.”

Spraakmakende verhalen

Verder staat het nummer vol prachtige herkenbare verhalen. Bijvoorbeeld dat van Jorna (50) die haar borsten liet verkleinen, maar inmiddels toch weer een flinke D-cup heeft. Of het verhaal van EO-presentatrice Anne-Mar Zwart (37) voor wie het onmogelijk was om op een normale manier zwanger te worden. Inmiddels heeft ze via een vruchtbaarheidstraject een prachtige zoon en samen met haar man en moeder vertellen ze hoe dit alles verliep.

Natuurlijk ook in dit nummer weer de leukste mode, spraakmakende reportages, beautyverhalen en een fijne horoscoop. Neem jij dit nummer mee naar het strand?

Wil je nooit meer een nummer missen, neem dan nu extra voordelig een abonnement.

Veel leesplezier!

Liefs,

Team VROUW Glossy