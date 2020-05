Nena: Ik schaam me voor mijn deelname aan De Gouden Kooi

Ⓒ Corné van der Stelt

Hun deelname aan een realityshow zette hun leven op z’n kop. Chantal uit Married at First Sight, Bianca uit Big Brother en Nena uit De Gouden Kooi blikken terug op die roerige tijd. Nena Lammerts van Bueren (33), moeder van drie kinderen, ging in 2006 De Gouden Kooi in. Ze werd neergezet als ’het domme blondje’ en het kostte haar jaren om van dat imago af te komen.