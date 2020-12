’Het moet normaal worden om dik te zijn’

Mona van den Berg Ⓒ Eigen foto

Fotograaf Mona van de Berg (52) is het fatshamen „spuugzat.” Met haar maat 50 is ze dik, zoals ze het zelf noemt, en krijgt ze regelmatig adviezen en diëten aangeboden. Helemaal klaar is ze ermee. Om dikke vrouwen meer in the picture te krijgen maakt ze nu foto’s van ze, met het fotoproject #dikke10plus. „Ik kreeg bijna 500 reacties binnen van dikke vrouwen die mee wilden werken, dat had ik absoluut niet verwacht.”