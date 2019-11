Daghoroscoop 26 november

VANDAAG JARIG

Uw focus op zaken en financiën zal komend jaar minder nadrukkelijk zijn door achterliggende factoren. Voor vrijgezellen is een romance in de maak, maar een huwelijk zal niet per definitie het vervolg zijn. Niet dat er iets tegen is, maar er is ook niets vóór te zeggen. Geniet er maar gewoon van.

RAM

Een latent gevoel van onvrede en de gedachte dat u beter kunt, kan uw daadkracht afremmen. Wees dankbaar voor de vaardigheden waarover u beschikt, de prestaties die op uw naam staan en de zegeningen die u ten deel zijn gevallen.

STIER

Dor positieve aspecten van uw werk naar voren te brengen en deze ook met anderen te delen zal uw populariteit toenemen. Hoewel luisteren naar roddels soms leuk is moet u er niet aan meedoen. Een liefhebbende relatie kan u uitputten.

TWEELINGEN

U kunt met een overvolle agenda en drukke lieden te maken krijgen. Teamgenoten en dierbaren kunnen uw uithoudingsvermogen tarten, hetgeen allerlei gemoedstoestanden zal oproepen. Ook een financiële tegenvaller is mogelijk.

KREEFT

U kunt vandaag veel tot stand brengen en daaraan veel genoegen beleven. Zoek contact met een ouder als u advies nodig hebt. Een verbouwing verloopt sneller als iemand met ervaring helpt. Doe iets liefs voor of met uw partner.

LEEUW

De sfeer lijkt plezierig en u zult zich aangetrokken voelen tot een intellectuele tijdpassering. Een goed moment om de communicatielijnen te openen en u te uiten. Wees bereid inzichten en meningen te delen met derden.

MAAGD

Hoed u voor excessief gedrag, nu de verleiding om u te goed te doen aan zwaar voedsel en drank voor gewichtstoename zal zorgen en ongedaan zal maken wat u kwijt was. Vrijgezellen kunnen kennismaken met een nieuwe liefde.

WEEGSCHAAL

Het zal niet moeilijk zijn om met iemand ruzie te krijgen en ongelijk bekennen of een compromis sluiten zal voor geen van beiden een optie zijn. Wees het er maar over eens dat u het oneens bent en begin geen verhitte discussie.

SCHORPIOEN

Talloze verleiding bedreigen u en het zal moeite kosten om weerstand te bieden. U wilt vooruit, maar het offer dat u moet brengen is de prijs misschien niet waard. Met iemand uit uw vriendenkring kan een relatie opbloeien.

BOOGSCHUTTER

U kunt geneigd zijn u opschepperig te gedragen en de kosmos kan u er tevens toe brengen u overdadig te goed te doen. Geen geschikt moment om energie te verspillen. Matig u op elk gebied en houd uw geld op de bank.

STEENBOK

U kunt onrustig zijn. Reageer dat niet af door te gaan winkelen, want u zou daardoor een eind kunnen maken aan het vervullen van uw wensen voor de toekomst. Gebruik uw creativiteit als u bezig bent met het maken van plannen.

WATERMAN

Als uw lijst van klussen blijft groeien zal uw onzekerheid omtrent een persoonlijk of zakelijk partner toenemen, zeker als diegene niets weet van de overlast. Verdiep u in elk detail als u met een juridische kwestie te maken hebt.

VISSEN

Een klein incident op de werkvloer kan grote consequenties hebben. Verzet u, voor uw bestwil, tegen uw neiging tot individualisme en uw wens uw zin door te drijven. Raadpleeg collega’s eens hoe u een probleem zou kunnen oplossen.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.