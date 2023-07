Tooske Ragas over het stiefouderschap: ’Totaal onmogelijke taak’

Ze is getrouwd met Bastiaan (51), heeft drie dochters en een stiefzoon, en presenteert Shownieuws. Tooske Ragas maakt op haar 49e de tussenbalans op en kan maar één conclusie trekken: ze is dolgelukkig. Ook al zijn er geen grotere tegenpolen dan zij en Bas… Dit vertelt ze in de nieuwe VROUW Glossy die nu in de winkel ligt.

’Je moet altijd op je intuïtie durven vertrouwen.’ Ⓒ Stef Nagel