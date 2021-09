Premium Het beste van De Telegraaf

Wie Doet Wat Karlijn had kanker: ’Ik heb vijf maanden niet kunnen eten’

Door Julia Zendman

Karlijn en haar vriend willen graag zoveel mogelijk genieten. Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Karlijn Cats – Jongeleen (37). Ze is vier jaar getrouwd met haar man Daniël (31) en probeert na de diagnose longkanker haar leven weer op de rit te krijgen.