Daghoroscoop 30 april

VANDAAG JARIG

Met Uranus langdurig in uw teken kunt u geneigd zijn te experimenteren met uw fysieke kracht; u wilt uw grenzen verkennen. Daar is niets tegen, we kunnen vaak meer dan we denken en alleen met een test komen we erachter. Overdrijf echter niet. Oefeningen als yoga, tai-chi e.d. zijn veilig.

RAM

Richt uw energie op een persoonlijk project dat u voor vandaag hebt geplant; uw artistieke talent zal u niet in de steek laten. Verras een geliefde met een bijzonder etentje of werk een idee voor een song of kort verhaal uit.

STIER

Let op: iemand kan proberen zich uw ideeën of werk toe te eigenen. Vertel uw plannen niet aan anderen. Er is iemand in uw buurt die zijn mond niet kan houden en uw zaken aan de grote klok kan hangen. Misschien moet u iets nalaten.

TWEELINGEN

Maak gebruik van uw natuurlijke gaven: wilskracht, fantasie en intuïtie. Een goed moment om geheime plannen verder uit te werken. Blijf achter de schermen, wees subtiel, tactvol en diplomatiek en houd sceptici op afstand.

KREEFT

Uw creativiteit kan worden geprikkeld doordat u slimmer en gevoeliger bent en meer fantasie hebt dan anders. U kunt een artistiek hoogstandje maken. Volg een cursus of neem privélessen. Experimenteer met nieuwe technieken.

LEEUW

Uw gevoelens kunnen met u op de loop gaan; probeer er met bloemen of een ander romantisch gebaar uiting aan te geven. Beoordeel mensen niet alleen op hun uiterlijk want daaronder kan een verrassing schuilgaan.

MAAGD

Laat u betrekken bij culturele activiteiten; u kunt voor de benodigde schoonheid zorgen. Probeer dit soort werk in uw baan in te lijven. U bent behept met sterke gaven, vooral als het om het ontsluieren van geheimen gaat. U bent intuïtief.

WEEGSCHAAL

Stort u op en werkstuk dat met schrijven of communicatie te maken heeft; u kunt hoog scoren. Trouwens ook met hetgeen u te zeggen hebt als u eerlijk bent, opkomt voor uw normen en waarden, maar ook openstaat voor compromissen.

SCHORPIOEN

Trek tijd uit om te ontspannen, u te amuseren en de batterij weer op te laden. Maak plezier, zodat u bent opgewassen tegen de discipline die u binnenkort zult moeten opbrengen. Houd uw agenda flexibel.

BOOGSCHUTTER

Als uw antenne goed is afgesteld vangt u interessante informatie op die de sleutel is tot een dilemma. U bent nu goed in staat anderen te doorgronden; geheimen blijven voor u niet geheim. Via familie kunt u geld ontvangen.

STEENBOK

Laat u van uw beste kant zien. U bent vindingrijk genoeg om anderen duidelijk te maken wie voor u belangrijk zijn en waar het bij u om draait. Wat meer inspanning om uw liefde kenbaar te maken kan geen kwaad.

WATERMAN

Toets uw ideeën op een mentor of vertrouweling en laat u begeleiden zodat uw prachtige fantasieën niet in rook opgaan. Als u wilt, kunt u verstandig zijn zodat problemen met collega’s snel kunnen worden opgelost.

VISSEN

U kunt verbaal en op papier zeer creatief zijn en uw ideeën zullen met instemming worden begroet, vooral als u ze met humor lardeert. Als u flexibel blijft kunt u vandaag onverwacht veel plezier hebben en de dag romantisch eindigen.