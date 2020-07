Moeten mondkapjes worden verplicht?

Viroloog Ab Osterhaus is het met hem eens. „Dat de Nederlandse overheid in eerste instantie van mening was dat mondkapjes niet zouden werken of zelfs een averechts effect zouden hebben, is inmiddels een achterhaald standpunt,” zegt hij.

Toch begrijpt hij het wel. „In het begin was er nog weinig bekend over het gebruik van mondkapjes. Het is dan ook zeker geen prestigeverlies als de overheid nu, op basis van recente wetenschappelijke bevindingen, stelt dat het in de publieke ruimte wel nodig is.”

Mondkapje

Het mondkapje is bezig met een opmars. Inwoners van Oostenrijk en Engeland moeten op meer plaatsen verplicht mondkapjes dragen. De autoriteiten hopen zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe regels betekenen dat Oostenrijkers hun mond en neus voortaan ook moeten bedekken bij een bezoek aan supermarkten, postkantoren, bankfilialen en andere openbare gebouwen.

Ook in België worden de regels aangescherpt. Vanaf zaterdag zijn mondmaskers verplicht op markten, in winkelstraten, publieke gebouwen, op drukke plaatsen en in de horeca — bij die laatste alleen niet aan tafel.

Het RIVM is geen voorstander van het verplicht stellen van een mondkapje. „Het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden tot anderen zou weleens aan belang kunnen inboeten, doordat mensen zich beschermd voelen door het mondkapje. Niet-medische mondkapjes bieden echter slechts ‘zeer beperkt’ bescherming tegen besmetting met het coronavirus. Ze worden vaak ook niet goed gebruikt,” zei een woordvoerster donderdag tegen De Telegraaf.

Bekijk ook: Deze 5 dingen moet je weten over mondkapjes

Praat mee

Wat vind jij? Denk je dat het goed is dat mondkapjes in Nederland verplicht worden gesteld bij een bezoek aan openbare gebouwen, winkelstraten en de horeca? Of ben je het met het RIVM eens dat niet-medische mondkapjes maar zeer beperkt bescherming bieden? Praat met ons mee op Facebook!