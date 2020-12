Ga jij naar de tandarts ondanks corona?

Afspraak afzeggen

Volgens tandarts Wolter Brands, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de angst voor de tandarts in relatie tot het coronavirus nergens voor nodig, zegt hij tegen het AD. Een gezond gebit is belangrijk voor de algehele gezondheid van het lichaam. Hierdoor heb je een hogere weerstand voor als je wél het virus mocht krijgen. Tandartspraktijken die momenteel open zijn hanteren goede veiligheidsmaatregelen. Zo dragen ze nu extra gezichtsbescherming naast de gebruikelijke mondmaskers. Met name de groep 18- tot 34-jarigen zijn erg angstig voor het virus, blijkt uit onderzoek van Independer waarvoor 500 volwassen Nederlanders ondervraagd zijn.

Toch zijn er veel tandartsen die een grote achterstand hebben opgelopen, omdat ze tijdens de eerste lockdown dicht waren en soms ook in de zomervakantie hun praktijk gesloten hielden. Hierdoor zijn er ook mensen bij wie afspraken afgezegd worden en die daardoor noodgedwongen hun bezoek aan de tandarts hebben moeten uit- of zelfs afstellen.

Praat mee

