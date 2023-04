Deze winnaar zagen we van mijlenver aankomen

De langverwachte Grande Finale. Oftewel de állerlaatste aflevering van The Bachelorette in het prachtige Zuid-Afrikaanse decor. Eindelijk weten we welke man het hart van Sylvia heeft gestolen. Of nou ja, eindelijk… Laten we eerlijk zijn, stiekem wisten we natuurlijk al wekenlang wie er als winnaar uit de bus zou komen.

Felbegeerde laatste roos

Kapitein Joris kreeg de allereerste roos, vervolgens de first impression roos en tot slot – tromgeroffel - uiteraard die felbegeerde laatste roos. Dat die twee elkaar wel zien zitten hadden wij als kijker natuurlijk allang door. En geef Syl eens ongelijk.

Zelfs finalist Samé voelde ‘m al van ver aankomen en neemt meteen het woord als hij aan het eind van die rode loper voor de Bachelorette in het finale slotstuk staat. Ik was even bang dat ie weer een gedicht zou voordragen, maar hij vertelt dat ie heeft genoten van het avontuur en sluit af met de wijze woorden: ‘er zijn geen winnaars of verliezers’. Klaar om plaats te maken voor Joris, maar Sylvia wil Samé eerst ook nog even iets op het hart drukken.

Meest felbegeerde vrijgezel

Het blijft tenslotte een televisieprogramma, dus er moet nog een spannend bruggetje komen naar de aanloop van Joris. Ook deze aflevering moet gevuld worden met rode rozen, zoetsappige woorden en diepgang. Samé is alles wat Sylvia zoekt in een man. Huh wat?!

Maar eerst dus over naar Joris die zijn gevoelens moet uiten en ongemakkelijk een gefrommeld briefje uit zijn zak tovert. Na deze serenade is het inderdaad Samé die zijn koffers mag pakken. ‘Je hebt een plekje in mijn hart, maar ik moet je helaas laten gaan,’ aldus Sylvia. Hij pakt het ietwat stilletjes, maar sportief op. Het was toch een giller geweest als Samé vervolgens door Monica getroost zou worden en er met haar vandoor was gegaan. Want laten we niet vergeten dat deze presentatrice het afgelopen jaar de meest felbegeerde vrijgezel van Nederland is geworden.

Langverwachte zoen

Maar goed tot zo ver mijn fantasie, terug naar de echte Bachelorette. En Joris én die laatste roos! En OMG – finally - de langverwachte zoen. Wat voor één! Dit was duidelijk niet hun eerste kus óf de beste man hield het gewoon niet meer vol. Maar deze zoen zegt alles. Passie, ontlading en zou het dan toch; ware liefde?

Bij de voorafgaande 24-uursdate van deze twee tortelduifjes komt er in tegenstelling tot een dag eerder tijdens de date met Samé geen helikoptervlucht aan te pas. Ze gaan zelfs niet op safari. Nee, Jor – zoals Syl hem liefkozend noemt - en de Bachelorette maken de fles rode wijn soldaat, die Joris op de rode loper aan haar heeft overhandigd. Aan alle romantische kleine details wordt gedacht. De twee liggen vervolgens verstrengeld in elkaars armen, met aan een half woord genoeg.

Blunder

Ook de zonsondergang met Joris – je zou zeggen een stuk zoetsappiger dan dat eeuwige knisperende haardvuur in welgeteld iedere aflevering – is tóch minder geforceerd om naar te kijken. Als ze samen zo knus onder een dekentje op een klein bankje in die riante tuin zitten, spatten de vonken er nog net niet af. Er is duidelijk wat opgebloeid. En zelfs de praatgrage Sylvia lijkt er stil van te worden.

Wat er verder die nacht tijdens hun 24-uursdate is gebeurd blijft onbesproken, terwijl Sylvia tijdens het ontbijt met Samé de vorige dag benadrukt dat ze apart hebben geslapen. De volgende ochtend bij het ontbijt van haar en Samé zijn we trouwens wél getuige van een ongemakkelijke blunder. Want als Samé lopend naar de gedekte ontbijttafel uitspreekt dat het er lekker uitziet, zegt Syl: ‘ja, zo zie ik er dus uit als ik ’s ochtends wakker word.’ Oeps. Hij heeft het over de croissantjes, Syl.

Popcorn

Volgende week wordt het hele zooitje vrijgezelle mannen nog één keer bij elkaar gezet in de studio, tijdens de beruchte reünie. Het lijkt er in de vooruitblik sterk op dat we dan toch nog de zak popcorn open kunnen trekken. Ook weten we dan of de twee tortelduifjes nog steeds bij elkaar zijn.

Ik blijf stiekem sceptisch, want dit blijft ten slotte een televisieprogramma waar je voor gecast wordt. En beide finalisten hebben dus eerder (bijna) meegedaan aan een ander televisieprogramma. (Joris schitterde in 2020 in ‘First Dates’ en Samé heeft een jaar daarvoor auditie gedaan voor het tweede seizoen van ‘Love Island’. I’m just saying.) Maar na twaalf afleveringen van De Bachelorette word ook ik zoetsappig en hoop ik van harte dat Jor en de Bachelorette nog samen zijn…

