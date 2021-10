Daghoroscoop 20 oktober - Er is alle reden voor optimisme, Steenbok

VANDAAG JARIG

Het wordt een zeer sociaal jaar. Op liefdesgebied kun je de komende maanden veel leren als je bijvoorbeeld verliefd wordt op een leraar, politicus of vreemdeling tijdens een bezoek aan het buitenland. Is je eerste huwelijk op de klippen gelopen, dan is komend jaar geschikt voor een tweede.

RAM

Je kunt vandaag een paar goede ideeën in daden omzetten. Door uit te vinden wat potentieel een succes kan worden, kom je een eind op weg naar financiële zekerheid. Je kunt de komende tijd dikwijls te maken krijgen met buitenlanders.

STIER

Besteed aandacht aan jezelf en analyseer je gevoelens; ben je tevreden, of zou je bepaalde zaken liever anders zien? Uiteraard heb je niet alles in de hand, maar tracht een paar dingen voor elkaar te krijgen nu dat nog mogelijk is.

TWEELINGEN

Behoefte aan privacy kan vandaag hoog op de agenda staan. Een relationele ervaring kan je dusdanig hebben uitgeput dat je dringend toe bent aan een pauze. Geloof niet alles, als jou geruchten bereiken over iemand die je kent.

KREEFT

Er is niets op tegen om af en toe een dag rust te nemen. Een slapeloze nacht kan je stemming beïnvloeden en je ertoe bewegen de deur op slot te doen. Probeer echter geen problemen te ontwijken die bij verwaarlozing groter zullen worden.

LEEUW

Je kunt bekend worden via je creativiteit. Als je een gedurfde techniek of een unieke manier van uitdrukken gebruikt, zul je publiciteit krijgen en de kans krijgen je in het openbaar te presenteren. Ook je baas zal je specifieke talenten waarderen.

MAAGD

Zet jezelf op de automatische piloot als de ochtend rustig verloopt. Ideeën waarover je rustig hebt nagedacht kunnen nu rijp zijn voor onmiddellijke inwerkingstelling. Haast zal echter niet effectief zijn; een goede planning is belangrijker.

WEEGSCHAAL

Als je geld hebt geleend kun je je ergeren aan het feit dat je in de klauwen van een bank of andere financiële instelling zit. Niemand heeft je echter gedwongen om geld te lenen, dus schuif de schuld niet af op anderen.

SCHORPIOEN

Als je een goed overzicht hebt, kun je plannen maken en valkuilen vermijden. De nadruk ligt vandaag op zakelijke activiteiten. Hernieuwd inzicht helpt je succes te behalen en weloverwogen besluiten te nemen.

BOOGSCHUTTER

Het tempo kan vanochtend vroeg al hoog zijn. Je zult geen gebrek hebben aan mogelijkheden, geluk en energie om er gebruik van te maken. Begin de dag met wat fitnessoefeningen, dan blijf je de rest van de dag in vorm.

STEENBOK

Er is alle reden voor optimisme. Doordat je je onverslaanbaar voelt straal je een positieve instelling uit, maar kom niet te arrogant over. Beloof niet meer dan je waar kunt maken, want die fout maken veel Steenbokken.

WATERMAN

Rusteloosheid kan je aanmoedigen op zoek te gaan naar iets nieuws. Doe echter geen dingen die moeilijk terug te draaien zijn wanneer je later van mening verandert. Oefen geduld en terughoudendheid en blijf vooral voorzichtig.

VISSEN

Een assertieve houding kan je carrière en zakelijke beslommeringen succesvoller maken. Jouw energie, doorzettingsvermogen en motivatie kunnen deze week een hoogtepunt bereiken. Een geschikte periode voor allerlei gesprekken.

