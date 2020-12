Prince Charming: Het was liefde op het eerste gezicht

De spelregels

Tien vrijgezelle mannen worden in een huis gestopt om met elkaar de strijd aan te gaan om de liefde van Prince Charming; de knappe Marvin. Marvin is op Sicilië op zoek naar zijn ultieme droomman. Anders dan in The Bachelorette kunnen in dit programma de deelnemers ook interesse in elkaar krijgen. Dat geeft een extra laag aan het programma, wat natuurlijk (niet) veel goeds voorspelt. Heerlijk, zo vindt ook Gisela op Twitter.

De aflevering begint met de single mannen die één voor één binnenkomen en door elkaar van top tot teen worden ondervraagd en gescand. de nieuwsgierigheid in elkaar is meteen gewekt. Of ze knap zijn? De enige die bij mij in ieder geval écht de aandacht trok was als laatst aan de beurt: Alastair. Hij is een ander type dan de rest, heeft humor en is charmant. En voor de diehard Bachelorette-fans: hij heeft een beetje wat weg van Chester, vinden jullie niet? Ook Bradley is zeer te spreken over hem.

Goede kont

Dan is het tijd voor de entree van de prins op, jawel, een wit paard. Lekker over de top. Niet alleen ik als kijker was onder de indruk, ook de single mannen vonden het een mooi plaatje. Een van de mannen had het over de kont van Marvin en voor Mitchell was het zelfs liefde op het eerste gezicht. Beetje vroeg als je het mij vraagt, maar een mens mag dromen natuurlijk.

Marvin gaf aan dat hij wel een borrel kon gebruiken, dat hoefde je de mannen geen twee keer te zeggen. Maar eerst: de kamerverdeling. Die zorgde al voor aardig wat reuring. Eén kamer was duidelijk favoriet, namelijk die met de jacuzzi. Een aantal mannen dacht die kamer te kunnen claimen, maar daar ging Mitchell niet zomaar mee akkoord. Uiteindelijk is het na wat onderhandelen allemaal goed gekomen en heeft iedereen een eigen plekje in het huis kunnen bemachtigen.

Boodschap

De mannen maakten zich klaar voor een borrel én… het hashtagspel. De mannen moesten zichzelf omschrijven door middel van een hashtag. Voor Marvin was het niet zo moeilijk: #prinsophetwittepaard. Een beetje nietszeggend als je het mij vraagt. Ook de rest van de mannen waren niet bepaald te spreken over zijn gekozen hashtag: ‘Ik bepaal zelf wel of jij dat bent’ zei Alastair. Zelf vonden de mannen de hashtag #charmant of #gentleman beter bij hem passen.

Enfin, het einde van de dag naderde, dus zochten de mannen hun bed op. De volgende ochtend stond er een boodschap klaar van Marvin die luidde dat hij nog een aantal gasten verwacht dus dat er meer ruimte moet worden gemaakt aan de ontbijttafel. Ik ben heel benieuwd wie die gasten zijn. Wie van de mannen is jullie favoriet? Voor Lisanne is dat overduidelijk Sezer...

Iedere woensdag verschijnt er een nieuwe aflevering van Prince Charming op Videoland.