’Eindelijk kon ik onze buren terugpakken!’

Om de een of andere reden kunnen mijn buren en ik elkaar niet luchten of zien. Samen met mijn gezin was ik uit de drukke stad vertrokken naar een kleinere stad. Alleen kwamen we helaas naast wat… aparte mensen te wonen die totaal niet ’ons type’ mensen zijn. Ze waren altijd heel erg luidruchtig. Dus toen er vanwege corona werd aangekondigd dat er niet teveel mensen over de vloer mochten komen, waren wij stiekem wel opgelucht. Want die maatregel zou het einde betekenen van de feestjes en het lawaai. Toch?

Nee dus... Ook nu werd er gewoon gefeest, alleen met iets minder geluid en alle gasten kwamen op ’illegale wijze’ binnen. Zo werden de auto’s van vrienden straten verderop geparkeerd. Ook kwamen er mensen met de fiets of brommer. En die zetten ze doodleuk voor deuren en in voortuinen van omwonenden. Dus ook bij ons. Er stonden twee fietsen voor ons huis, alsof wij twee mensen op bezoek hadden! Nou echt niet. Dus we zetten die fietsen waar ze hoorden: voor het huis van onze buren. Overigens geloof ik dat de bezopen feestvierders de verplaatsing niet eens door hadden.

Politie

Bij het volgende feestje gebeurde precies hetzelfde. Alleen deze keer werd er een brommer in onze tuin gezet. De muziek werd ook steeds luider en luider en er waren veel mensen in de achtertuin van de buren aan het roken. Onze dochter (4) kon voor geen meter slapen vanwege de herrie dus besloten we dat het klaar was: we belden de politie en handhaving om door te geven dat er bij onze buren een illegaal feest aan de gang.

Eindelijk konden we ze eens terugpakken. Binnen een mum van tijd kwamen er handhavers om het feest te beëindigen. Iedereen die aanwezig was - dus ook de buren die het hadden georganiseerd - kreeg een boete. Lekker puh, moeten ze ons maar niet zo treiteren. Sindsdien genieten we van een heerlijke rust. Onze buren geven geen feestjes meer en weten - hoop ik - nog altijd niet dat wij ze hebben verraden.

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.