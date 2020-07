’Mijn dochter (16) doet aan online pesten’

„Ik heb gewoon geen grip op haar online gedrag en heb dus geen enkel idee wat ze op haar social media-accounts uitspookt”, schrijft Anja. „Ik ben behoorlijk geschrokken van het telefoontje; zo ken ik mijn dochter helemaal niet! Als ik haar erop aanspreekt, word ik afgekat en stelt mijn dochter dat het allemaal wel meevalt met dat online pesten. Hoe kan ik haar daarop vertrouwen? Ik weet niet wat ik hiermee aan moet.”

Meer aan de hand

Het verbaast Justine Pardoen, expert op het gebied van cyberpesten vanuit Bureau Jeugd & Media, dat de dochter van Anja op haar leeftijd nog online pestgedrag vertoont. „Dat doet mij direct vermoeden dat hier meer aan de hand is en dat er iets aan de hand is met dit meisje. In de leeftijd van 12 tot 15 jaar zijn kinderen meestal het ’onrustigst’. Vaak wordt de aanzet daarvoor al op de basisschool gegeven, wanneer verschillen tussen kinderen zich steeds beter beginnen af te tekenen en groepjes worden gevormd. Die splitsing werkt pestgedrag in de hand. Dat kan lang voortduren, maar op 16-jarige leeftijd is het meestal wel afgezwakt.”

„Leraren spelen daarin een cruciale rol. Het is hun taak de groep bij elkaar te houden, pestgedrag te signaleren en dit te temperen. Een goede leerkracht gaat dat goed af, maar misschien heeft dit meisje niet het geluk gehad dat een leraar de verstoorde verhoudingen in haar klas heeft opgemerkt en de boel in goede banen heeft geleid. Dat kan wel degelijk een effect hebben op latere leeftijd.”

Onderhuids

„Het kan ook zijn dat ze zich op deze manier gedraagt vanwege iets dat onderhuids zit. Probeer daarover in gesprek te gaan, maar beschuldig haar niet! Dan zal ze zich aangevallen en bespied voelen. Het is beter om haar serieus te nemen en op een open manier aan te spreken. ’Hoe komt het dat die moeder denkt dat er pesterijen spelen?’, ’Hoe denk jij daarover?’, ’Wat gebeurt er op dit moment allemaal in jouw leven?’... En geef haar dan ook de tijd en ruimte om uitleg te geven; jij kent het hele verhaal niet. Blijf dus ook weg bij het dader/slachtofferverhaal.”

„Gelukkig is een kind van 16 beter in staat om na te denken over zichzelf. Laat haar reflecteren op wat ze doet, hoe ze zich voelt, wat ze wil en wat haar ambities zijn. Dat kan een heel kwetsbaar gesprek zijn. Vaak ontstaan pesterijen uit eigen angsten. Daarover móét gepraat worden.”

Bekijk ook: Zo herken je of jouw kind een pester is

Ondersteunen

„Het zou goed kunnen dat dit meisje baat heeft bij professionele hulp. Als angsten bijvoorbeeld een grote rol spelen, is het verstandig om eens te praten met de huisarts, een vertrouwenspersoon op school of met een psycholoog. Het is belangrijk dat er iemand is die aandacht voor haar heeft. Die oprecht vraagt: ’Hoe is het nu met jou?’ en ’Wat gebeurt er in je leven?’. Wees niet bang dat jij hier iets aan had kunnen doen. Jij hebt niets fout gedaan. Op deze leeftijd gaat het niet zozeer meer om opvoeden, maar om ondersteunen en sturen. Nu is het zaak dat je dat doet.”