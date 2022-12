Daghoroscoop 30 december - Sterrenbeeld Boogschutter: Je kunt een bonus krijgen!

VANDAAG JARIG

Venus, jouw carrièreplaneet, kan komend najaar een spaak in jouw wiel steken als je te maken krijgt met een operatie of ziekte in het leven van een ouder, jouw werkgever of iemand die nauw betrokken is bij jouw werk. Het kan echter een zuiverende werking hebben op jouw hectische leven of bedrijf.

STERRENBEELD RAM

Lanceer geen ideeën die je niet goed overdacht hebt. Een goede planning geeft het beste resultaat. Een verwarrende emotionele relatie kan te elfder ure duidelijk worden. Houd rekening met onverwacht bezoek als je vandaag thuis blijft.

STERRENBEELD STIER

Een probleem wordt opgelost zodra je je erin verdiept. Wees dankbaar voor al het goede en de mensen die jouw leven delen. Een onthulling kan je een nieuwe kijk op jouw voorouders geven. Verliefden zullen het naar hun zin hebben.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Gun kinderen de ruimte om niet aan alles mee te hoeven doen wat volwassenen ondernemen. Denk bij al het goede dat je ten deel valt ook even aan minderbedeelden. Voorkom dat familieleden elkaar in de haren vliegen.

STERRENBEELD KREEFT

Wees trots op hetgeen je doet, maar let op jouw woorden want je zult ze niet kunnen terugnemen. Betrokken bij een gepassioneerde affaire zul je deze niet willen beëindigen, maar ermee doorgaan wordt ook lastig. Wees eerlijk.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

STERRENBEELD LEEUW

Koop een nieuwe outfit en ga naar de kapper als je ontevreden bent over jouw uiterlijk. Misschien moet je kiezen tussen jouw huidige partner en een nieuwe geliefde; met logisch denken vind je een weg uit deze gecompliceerde situatie.

STERRENBEELD MAAGD

Probeer de rust te creëren die essentieel is voor de juiste sfeer. Geef wat je kunt missen aan een beweging die opkomt voor minder bedeelden en ga niet in discussie met lieden die dat een druppel op een gloeiende plaat vinden.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Inviteer een oudere die morgenavond misschien alleen is. Sta klaar voor een vriend(in) met emotionele problemen. Tot jouw verrassing kan iemand meer dan gewone belangstelling voor je hebben. Reageer charmant en wacht af.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Houd rekening met een drukke ochtend. Volg regels en voorschriften en begeef je niet in menigten. Houd rekening met wegpiraten; mensen hebben meer haast dan anders en de mogelijkheid op een ongeluk is reëel.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een verrassing is niet uitgesloten; het kan een bonus zijn of een beloning voor goed werk. Ga zo door, ook al is iemand het openlijk oneens met de manier waarop je werkt en mensen aanpakt. Vergelijk prijzen als je een vakantie plant.

STERRENBEELD STEENBOK

Een zakelijk voorstel kan een instant succes worden, al moet je rekening houden met een tijdelijk dwarsliggende partner. Zorg ervoor dat als je gasten krijgt, zij zich welkom voelen; een goede sfeer brengt mensen dichter tot elkaar.

STERRENBEELD WATERMAN

Je kunt heen en weer geslingerd worden tussen zakelijke en sociale verplichtingen. Als u zich voor 100% inzet kan een nieuwe zaak een succes worden. Jouw geliefde onder druk zetten zal niet het gewenste resultaat opleveren.

STERRENBEELD VISSEN

Het gezegde: het is beter te geven dan te ontvangen, slaat op jou. Familie en vrienden zullen onder de indruk zijn van jouw gastvrijheid en vrijgevigheid. Verwelkom ook onverwachte gasten hartelijk. Controleer reserveringen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.