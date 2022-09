Roxanne Kwant (25): ’Van gesleutel aan jezelf word je niet per se gelukkiger’

Met trots stellen we haar voor: VROUW Glossy Young. De jonkies van onze redactie, Anouk de Groot (25) en Mariëlle Wisse (30), stelden 124 pagina’s samen speciaal voor jonge vrouwen en iedereen die jong wil blijven.

In dit overheerlijke nummer leer je TikTok-sensatie Roxanne Kwant een beetje beter kennen. Zo vertelt ze uitgebreid over de liefde, juice kanalen, leven met diabetes type 1 en deelt ze haar mening over cosmetische ingrepen: „Van gesleutel aan jezelf word je niet per se gelukkiger.”

Verder spreken we vijf vrouwen die in één klap beroemd werden. Zo vertelt de inmiddels 25-jarige Mina Marza welke impact het op haar heeft gehad dat zij op haar negende viraal ging. „Wekelijks krijg ik nog berichtjes van mensen die er nu pas achter komen dat ik dat hier-zit-geen-zand-meisje ben.”

„Huh, heb je geen relatie? Hoe kan dat nou? Je bent zo’n leuke jongen?” Presentator Robbert Rodenburg is er he-le-maal klaar mee dat hem steeds wordt gevraagd waarom hij geen relatie heeft. In zijn allereerste column deelt hij waarom het zo frustrerend is als mensen naar zijn relatiestatus vragen.

Ook kropen we in bed bij Lotte van Eijk en Deen. Want wat gebeurt er bij hen tussen de lakens? „Als het een onderdeel zou zijn op de Olympische Spelen, hing ons huis vol gouden medailles.”

Natuurlijk staan ook in dit nummer weer de leukste mode-items, spraakmakende reportages, beautyverhalen en een uitgebreide horoscoop, dus ren naar de winkel! Bestel je de VROUW GLOSSY YOUNG liever online? Dan kan dat via deze link.

Veel leesplezier!

Liefs,

Team VROUW GLOSSY YOUNG