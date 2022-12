Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Till Smeets (74): ‘Jan is nog steeds niet helemaal van Covid hersteld’

’Ze noemen Jan toch ook niet ‘Mr Till’?’ Ⓒ mark uyl

Wat is er weer veel gebeurd in het afgelopen jaar. Sommige vrouwen waren ineens zelf onderdeel van het nieuws. Zoals Till Smeets (74), de vrouw van voormalig Pinkpop-directeur Jan Smeets (77). Tijdens zijn afscheid, afgelopen juni, stond ze naast hem op het podium. Zelf was ze tandartsassistent en telefonist, maar ze werkte ook jarenlang mee aan het festival.