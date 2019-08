8 bioscoopbezoekers die iedereen wel kent

1. Te laat

De film is al lang begonnen en je zit er helemaal in… komt er plotseling nog iemand binnen kakken! En dan ook nog eens de zaklamp van de telefoon gebruiken om de stoel te vinden. Dit gebeurt iedere film weer… en leidt af!

2. Lachen

Dit is het soort bezoeker dat alles grappig vindt, maar dan ook echt alles! Toen Mufasa stierf voor de ogen van kleine Simba in The Lion King, was het voor mij brullen geblazen. Maar zelfs bij deze scène lukte het een bezoeker in de zaal de humor ervan in te zien… ze moest bijna huilen van het lachen! Sorry Simba…

3. Telefoon

Voor het starten van iedere film, verschijnt er een waarschuwing over het gebruik van smartphones in de bioscoopzaal. Je wordt verzocht je smartphone uit te schakelen, omdat dit voor overlast kan zorgen. En toch zijn er van die bezoekers die appjes binnen krijgen of foto’s mét flits maken om op social media te plaatsen! Gewoon even een instructie opvolgen, hoe moeilijk kan het zijn!

4. Stelletjes

Je kent ze wel: koppels die op date gaan naar de bioscoop, maar enkel oog hebben voor elkaar en geen seconde meekrijgen van de film. Schattig hoor, maar die smakgeluiden... Get a room please!

5. Praten

'Wat gebeurt er nu? Snap jij het? Hij is de moordenaar hoor!' Dit soort bezoeker praat constant en stelt de hele tijd vragen… Uh, ik weet net zoveel als jij, kijk gewoon naar de film!

6. Eetgeluiden

Bijna iedereen vindt het lekker om tijdens de film ergens op te knabbelen. Maar er zijn bezoekers die overdreven vaak en hard kraken met hun popcorn of nachos. Dit geluid is zo frustrerend! Geniet van je snack, maar maak er geen hele show van.

7. Slaapkop

Ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen, maar de film is nog geen tien minuten bezig en deze bezoeker is al in dromenland. Gewoon in slaap gevallen! En dan ook nog eens snurken… Een dikke pluim voor jullie, want ik zou nooit in slaap kunnen vallen met dat harde geluid en al die lichtflitsen van de film.

8. Laten vallen

Er zitten altijd klunzen in de zaal die hun popcorn of drinken omgooien en dat gaat dan ongeveer zo: 'Shoot, ik heb mijn popcorn omgegooid! Nou, nu heb ik niks meer te eten... Ik ben zo dom! Pff.. mag ik wat van jou?' Wees nou gewoon wat voorzichtiger…