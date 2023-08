’Ik wist niet dat liefde tussen mannen zo mooi en teder kon zijn’

Bart had nooit meer aan Pieter gedacht. Sinds hij naar Amerika was geëmigreerd, hadden ze het contact verloren. Maar toen kwam hij onverwacht weer in zijn leven en kregen ze een heel bijzondere band.

’Die fietstocht met een vroegere vriend bleek inderdaad een ommekeer, maar niet zoals mijn vrouw of ik had gedacht.’ Ⓒ Getty Images