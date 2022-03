Ben jij bang om niet meer rond te kunnen komen?

De prijsstijging van grondstoffen heeft een groot effect op ons dagelijks leven. Benzine werd afgelopen maand al fors duurder zo viel in De Telegraaf te lezen. Gas en elektra steeg de afgelopen maanden ook in prijs. Het CBS meldt donderdag dat voeding 4,9 procent duurder is dan vorig jaar.

Dit betekent dat als je boodschappen aan het doen bent, je bij de kassa meer moet betalen dan voorheen. Ook de brandstof van je auto is duurder geworden en kan de gas- en energierekening hoger uitvallen dan je gewend bent.

Inflatie

Door de hoge inflatie loopt onze koopkracht achteruit meldt De Telegraaf. Om dit op te lossen wil de coalitie op korte termijn iets regelen voor mensen met lage inkomens. Ook werd er geopperd om de brandstofaccijns en de btw te verlagen. Deze oplossingen kunnen echter niet op korte termijn worden ingevoerd.

Reacties

Marlies heeft alvast een voorraadje ingeslagen.

Patrice schrok bij het afrekenen van haar tank.

Monique ziet een duidelijke stijging aan de hand van haar boodschappenbonnetje.

Praat mee

