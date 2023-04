’Is dít echt alles in mijn leven?’

DE VRAAG

Lieve Miriam,

Mijn man en ik zijn halverwege de dertig, zijn elf jaar samen en hebben een dochter van zeven. We hebben alles goed voor elkaar maar die zin ’is dit alles?’ uit dat liedje van Doe Maar zingt al maandenlang door mijn hoofd. Voor corona gaf ik mijn leven een dikke tien maar na corona ging ik twijfelen. Ik zie allemaal vrienden van vroeger op social media naar festivalletjes gaan en spannende reizen maken en ik heb het gevoel dat ik langzaam af aan het sterven ben.

Is dit alles?

Gewoon het hele idee dat dit de komende veertig, vijftig jaar mijn leven zal zijn drijft mij soms tot waanzin. Ik wil dansen tot in de vroege ochtend. Seks hebben met onbekenden. Lachen tot het pijn doet in mijn buik. Drinken tot ik erbij neerval. In plaats daarvan loop ik op vrijdag om 18.00 uur door de Albert Heijn om boodschappen te doen voor het weekend. Sta ik op zaterdagochtend vroeg op het hockeyveld van mijn dochter en hebben we op zondagochtend van die saaie seks. En dat is mijn leven de komende decennia? Dat wil ik niet.

Elke keer als ik erover begin met mijn man zegt hij: ‘begin je daar nou alweer over? We hebben het toch goed?’. Soms fantaseer ik erover om er stiekem tussen uit te piepen. Gewoon het eerste vliegtuig te nemen naar Ibiza, in te checken in een goedkoop hotelletje en kijken wat er dan gebeurt. Alles beter dan dit saaie voorspelbare leven. Schijn jij je licht er eens op alsjeblieft? Liefs, Marije.

HET ANTWOORD

Beste Marije,

Klinkt als een waanzinnig goed plan. Gewoon de boel de boel laten en hoppa naar Ibiza! Iedereen in paniek. Waar is Marije? En dat jij dan allerlei fantastische avonturen beleeft en ineens weer op de stoep staat thuis in Nederland. Bruinverbrand. Vol wilde verhalen. Je man opgelucht dat je er weer bent. Je dochter die zich aan je vastklampt. Eind goed. Al goed.

Jij en ik weten dat dat zo niet werkt. Misschien wel in de film of in een roman maar niet in het echte leven. O oh dat dertigersdilemma. Alles voor elkaar hebben maar toch die onrust in je lijf die jou vertelt dat dit nooit ‘alles’ kan zijn. En al die vrienden van vroeger die hun happy life zo lopen te etaleren op social media versterken dat gevoel dat jij iets mist in je leven.

Wel I have news for you. Diep in hun hart willen ze wat jij hebt Marije. Gewoon een goed veilig bestaan met een huisje, een boompje en een beestje. Dat ziet er alleen niet zo geil uit op Instagram. Je bent in de gelukzalige omstandigheid dat je een beetje van beide werelden kunt meepikken lieve Marije. Ga naar een festivalletje met wat vriendinnen of met vrienden. Boek een weekendje weg met een vriendin. Koop kaarten voor een concert en ga daar heen met je man en slaap na afloop in een hotelletje! Toon initiatief in plaats van te klagen dat je leven zo saai is. Er zijn de komende zomer overdag overal hele leuke festiviteiten in parken et cetera waar jij met man én kind heen kunt gaan.

Seks hebben met onbekenden lijkt spannend, maar de volgende ochtend heb je spijt. Drinken tot je erbij neervalt lijkt leuk, maar die katers de dagen erna zijn het echt niet waard.

Weet je wat het is Marije? Uiteindelijk willen de meeste mensen hetzelfde. Zichzelf omwentelen in zorgeloosheid. Jij wentelt jezelf in die zorgeloosheid. Voeg daar gewoon wat avontuurlijks aan toe en stop met klagen. Liefs, Miriam.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.