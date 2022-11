Weekhoroscoop 47 - Gaan met die banaan, Stier!

Buitenland

Iran beschiet doelen in Iraaks Koerdistan, VS veroordeelt aanval

Iran heeft zondagavond laat aanvallen uitgevoerd op Koerden in Irak, zeggen lokale autoriteiten in de Iraakse stad Erbil. De antiterrorisme-organisatie van Iraaks Koerdistan stelt dat de Iraanse Revolutionaire Garde kantoren van Koerdische partijen in de stad heeft „gebombardeerd.” Het is de tweede ...