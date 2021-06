Nella (52): ’Ik heb maar weinig rimpels en zie er daardoor jeugdig uit’

Voel jij je leeftijd?

„Meestal niet, tenzij mijn lipoedeem opspeelt. Dan voel ik me soms net 80. Lipoedeem betekent ’vetzwelling’ en is een chronische aandoening waarbij vet ongelijkmatig ophoopt in mijn dijen, heupen, knieën en onderbenen. Ik heb dan ook zware benen in vergelijking met mijn bovenlichaam. Na een lange dag wordt lopen pijnlijk en kom ik met moeite uit een stoel. Een broek dragen is altijd een uitdaging; aan de onderkant zit deze heel strak terwijl ik aan de bovenkant de broek een paar keer moet omslaan vanwege mijn slanke taille. Daarom draag ik liever jurkjes.

Het is nu vier jaar geleden dat ik de diagnose lipoedeem heb gekregen, maar eigenlijk speelt het al sinds het eind van mijn puberteit. Het was sindsdien een strijd tegen kilo’s en niets leek te helpen. Na mijn zwangerschap kwam ik behoorlijk aan en kreeg ik uiteindelijk een maagband. Ik verloor kilo’s, maar alleen in mijn bovenlijf. Hierdoor werden mijn verhouding tussen mijn boven- en onderlichaam nog duidelijker zichtbaar. Inmiddels weet ik dat diëten en sporten mij niet zullen helpen aan slankere benen. Daarom zou ik graag liposuctie ondergaan waarbij ze de overtollige vetcellen weghalen, want als de vetcellen eenmaal weg zijn, komen ze in principe niet terug. Volgens de arts kan er tien kilo vet per been worden weggehaald. Helaas wordt dit niet als een medische ingreep gezien, waardoor dit niet wordt vergoed. De kosten van zo’n operatie komen rond de tienduizend euro uit. Iets wat ik helaas niet zomaar kan ophoesten.”

Heb jij een beautygeheim?

„Goed voor jezelf zorgen door middel van ontspanning. Ik vind mijn ontspanning in fotograferen en gedichten schrijven.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal schatten ze mij een stuk jonger in, zo rond de 40.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn slanke taille en mijn gezicht. Ik heb maar weinig rimpels en zie er daardoor jeugdig uit. Ik ben ook blij mijn mijn volle bos haar, want daar kan ik veel mee. Qua karakter vind ik mijn hulpvaardigheid naar anderen toe mooi.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn lipoedeem, omdat het mij belemmert in mijn doen en laten. Zo vind ik het ongemakkelijk om in het openbaar een patatje te eten. Het voelt alsof iedereen mij aankijkt met een blik van ’zou je dat nou wel doen?’”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn jonge uitstraling! Wat veel mensen niet verwachten is dat ik aan hardlopen heb gedaan. Als mijn lichaam het toelaat, vind ik dat een heerlijke sport. Wanneer ik mensen vertel dat ik ook aan hardloopwedstrijden mee heb gedaan, vinden ze dat knap. Ik krijg ook vaak complimenten dat ik een bikini draag op het strand. Daar heb ikzelf geen moeite mee, want mijn buik is slank en benen zien ze toch wel.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Deels, maar ik weet dat ik nog stappen kan zetten. Het zou fijn zijn als ik minder gewicht zou hebben en als ik een baan zou vinden waarin ik mijn creativiteit kwijt kan.”

Wat houdt je jong?

„Bewegen en het uitoefenen van mijn hobby’s. Daar word ik heel blij van.”

Heb je een levensles?

„Pluk de dag en wees blij met wie je bent! Zelfliefde is de rode draad in mijn leven. Inmiddels begrijp ik dat ik de belangrijkste persoon in mijn leven ben. Zonder mij ben ik er niet. Wees lief voor jezelf!”

