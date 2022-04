Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie 'Ik hoopte zo dat vrouwen alles zouden veranderen en er gebeurt gewoon niks'

Door Catherine Keyl

„Als ik mevrouw Kaag hoor zeggen dat ze iets ‘niet voor de bril heeft’, bedoelt ze dan een wc bril?”

Je hoort vaak zeggen dat er in Nederland geen rangen en standen zijn. Nou, vergeet het. Bij ons zitten de rangen en standen in de taal. Dat onze koning vandaag zijn feest viert en nog maar bij 44% van de Nederlanders geliefd is, heeft ook met die taal te maken. Net als het feit dat mevrouw Kaag van de week diep zonk. Maar daarover later.