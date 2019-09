Kim Kötter: ’Op date 2 waren we al aan het rummikuppen’

Kim Kötter met haar twee zoontjes bij het Speelgoed van het Jaar event Ⓒ Eigen Beeld

Kim Kötter (37) geeft een ferme druk op de knop, daarmee opent ze de stemlijnen voor de Speelgoed van het jaar-verkiezing. Is ze zelf een moeder die graag spelletjes speelt? „Nee maar mijn man Jaap (Reesema, red.) is er dol op. Op date twee waren we al aan het rummikuppen.”