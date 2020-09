Ⓒ Rias Immink

Melanie Brand (32) oogt stralend, gezond en sportief. Ze is jong en staat vol in het leven. Toch schuilt er veel meer achter die uiterlijke schil. Melanie kampt dagelijks met de onzichtbare ’late gevolgen’ van baarmoederhalskanker: ze heeft lymfoedeem. In de internationale maand van de gynaecologische kanker deelt zij haar verhaal.