Stoor jij je tijdens het autorijden ook zo aan je partner?

Voor deze mensen is het nauwlettend meekijken en vooral de kritiek van hun partner tijdens het autorijden de reden dat ze liever in hun eentje op de weg begeven. Vooral vrouwen laten hun partner het liefst thuis tijdens het autorijden, terwijl vrouwen tegelijkertijd meer moeite hebben om tijdens de rit geen commentaar te leveren.

Ook een belangrijke irritatiebron tussen partners is de navigatie. Maar liefst 3 op de 10 Nederlandse automobilisten ruziet weleens met zijn/haar partner over de route. Dit terwijl je juist zou denken dat het navigeren de laatste jaren alleen maar makkelijker is geworden en dus voor minder irritatie zorgt.

