Zo leuk is die knusse cottagecore-trend... niet!

Ⓒ Getty Images

Ik zag het helemaal voor me: weg van alle hectiek en in mijn nek hijgende stadsgenoten zou ik, zittend bij een knapperend vuurtje een beeldig, rustiek vest breien in de stijl van Romy Boomsma. Dat, in tegenstelling tot dat van haar, géén achthonderd euro zou kosten. Ondertussen zou ik mysterieus glimlachend en gekleed in een beeldige fladderjurk, een nipje van mijn kruidenthee met gefermenteerde frambozenblaadjes nemen en heerlijk smikkelen van mijn zelfgebakken zuurdesembrood.