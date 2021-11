‘Zo kies je de perfecte trouwjurk’

„Op die ene speciale dag in je leven wil je natuurlijk de beste versie van jezelf zijn en vooral shinen. Daarom is het misschien juist wel belangrijker dan ooit om een outfit te kiezen die bij je past en die geen ver-van-je-bedshow is. Een jurk die bij jouw persoonlijkheid past is de enige juiste, dus wees pas tevreden als je het wow-effect voelt!”

Blijf bij jezelf

„Zelf koos ik bijvoorbeeld niet voor een overdadige ‘bonbon’-jurk in meerdere lagen, omdat het sprookjesachtige prinsessenbeeld niet zo mijn ding is. Omdat ik nogal van kleur houd, werd het ook geen witte of crème creatie, maar een zwart suède swaggerjasje met aan de onderkant een handgeborduurde, kleurrijke bloemenweelde.

Daarbij passend kwam een riante zwarte flaphoed met gekleurde bloemen in dezelfde kleuren en handschoenen in het zalmroze van een van de bloemen. De onderkant bleef eenvoudig: een lange, strakke velours stretchrok met een nepbontrandje en suède hooggehakte enkellaarzen. Mijn trouwdag kon niet meer stuk met deze creatie, want ik was er op-en-top mezelf in. Manlief slaakte ook een kreet van geruststelling toen hij zag dat ik voor zwart en niet voor wit/crème had gekozen.

De beste tip die ik sindsdien elke bruid heb gegeven, is: blijf bij jezelf. Ben je een hippie type? Dan kun je echt wel voor die gehaakte hippiejurk of die boho franjejurk op het strand gaan.

Bikini of badpak

Draag je nooit van je leven een jurk? Doe jezelf dan ook die ellende niet aan en kies voor een mooi vallend broekpak, in het wit/crème, offwhite, zwart of in een knalkleur zoals bijvoorbeeld rood. Ben je wel het romantische type? Dan pak je lekker uit met lagen tule en kant en eventueel een riante sleep. En ben je dol op het strand, dan kun je het jezelf ook heel makkelijk maken en voor een bikini of badpak gaan met daarover een mooie pareo of strandjurk; denk maar aan de veelbesproken jawoord-foto’s van filmster Pamela Anderson.

Houd je wel van klassiek, maar liever wat ingetogen? Dan is een strak, simpel kort jurkje wellicht ook goed. Dé blikvanger hoeft overigens niet altijd de jurk te zijn, maar kan ook een accessoire zijn zoals de schoenen, een tas of een bijzondere ketting of hoed. Ook mooi: een witte creatie opleuken met felle kleuren of gouden/zilveren accenten van accessoires!

Houd bij je keuze ook rekening met de juiste materialen. Ga je voor zijde, kant, taft, tule, wol, polyester of een mix van meerdere kwaliteiten? Een en ander is uiteraard ook afhankelijk van het jaargetijde.

Moodboard

Britney postte op Instagram een zalmroze baljurk met daaronder duidelijk: ‘Nee, dit is niet mijn trouwjurk…’ Maar het had zomaar gekund. Je hoeft namelijk voor een bruidsjurk niet altijd te zoeken in een heuse bruidsmodezaak, ook tussen de avond- en baljurken en in tweedehandswinkels (tip!) kun je best iets van je gading vinden. Als je nog niet zeker bent voor welke stijl je wilt gaan, is het wellicht handig om een ‘moodboard’ te maken. Op een groot vel papier of op de computer verzamel je alle bruidsoutfits die jou aanspreken. En zo kun je uiteindelijk de keuze maken welke stijl en items je het leukst vindt.

Een styliste inhuren voor een paar uurtjes is wellicht ook nog een goed plan, zij kan je helpen met het doorhakken van de knoop; ze kan wellicht ook helpen met bepaalde accessoires die je wilt dragen (zoals bijvoorbeeld een antieke broche van je oma of een mooi sieraad van je moeder) te combineren bij je outfit. Als je de bruidsoutfit in een kledingzaak of bruidsboutique wilt bestellen, moet je zeker een half jaar van tevoren op pad gaan, want er moet nog besteld en eventueel vermaakt worden.

Voor een jurk op maat bij een ontwerper geldt overigens hetzelfde. Wie een outfit koopt en deze laat vermaken bij de coupeuse, moet ook rekening houden met extra tijd om het te vermaken. Een belangrijke tip: neem bij het bruidsshoppen niet meer dan drie personen mee om je te helpen bij de keuze, anders zijn er te veel meningen en komt jouw eigen keuze in het gedrang.

Pluspunten

Houd bij het kiezen ook rekening met je figuur en leg het accent op de pluspunten en verdoezel de mindere kanten. Bij een peerfiguur (smalle schouders, bredere heupen) zijn ruimvallende A-lijn jurken een aanrader. Kies dus liever niet voor een superstrakke jurk en zorg voor glinsterende steentjes op de cup om een wat minder volle boezem ondergeschikt te maken.

Bij een appelfiguur (brede heupen, brede schouders en weinig taille) kun je wellicht je benen accentueren door een sexy split te dragen. Een empire-trouwjurk met accent op de borstpartij is het beste, waarbij de jurk vloeiend vanaf de borstpartij naar beneden loopt. De extra lange bruid pakt uit met een flinke beensplit (hallo long legs) en veel stof, want het mag gerust een beetje meer volume hebben.

Past altijd!

Ben je juist kleiner uitgevallen? Dan is een rechte, strakke look het beste, bij voorkeur met het accent op het bovenstuk en een ruimvallende rok én een V-halslijn, want dat maakt optisch langer. Zwanger tijdens het huwelijksfeest? Positie trouwjurken zijn er volop en dat is met name het empiremodel dat vanaf de borst wijd uitloopt naar beneden. Past altijd!

Met een zandloperfiguur (volle boezem, smalle taille, brede heupen) ben je het beste af met (strakke) jurken waarbij de nadruk ligt op de taille en een diep decolleté. Een recht figuur (schouders, taille en heupen lopen gelijk op) komt het beste uit in een A-lijn jurk met een lagere taille en off-shoulder mouwen om meer rondingen te tonen.

De plussize bruid tot slot is op haar mooist met een diep decolleté en zowel een wijdere als juist een strakke jurk om de rondingen mooi uit te laten komen. Armen bedekken hoeft niet altijd met een mouw, maar kan ook met een bolero, cape of sjaal.

Gouden regel

Als de keus dan eenmaal is gemaakt, dient het volgende dilemma zich aan: moet je de bruidsjurk geheimhouden of niet? Flapuit bruid to beBritney zal waarschijnlijk wel letterlijk en figuurlijk van tevoren een tip van de sluier oplichten. Maar wie herinnert zich niet de speculaties vooraf rondom de bruidsjurk van Lady Diana Spencer, onze eigen koningin Máxima en onlangs nog Megan Markle? Tot het laatst werd dit geheim (en dus spannend) gehouden.

En dat kan voor jou ook zo zijn, of juist niet. Want soms is het ook handig om vooraf aan te geven wat je draagt, zodat de gasten rekening kunnen houden met bijvoorbeeld de kleur. Het zou wel erg jammer zijn als je in het knalroze of rood trouwt en een vriendin draagt die dag dezelfde kleur… De gouden regel op een huwelijk is namelijk dat de bruid altijd moet shinen en zodoende is de meest reguliere bruidskleur wit/crème ook een no-go voor de huwelijksgasten!”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.