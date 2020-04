Er zijn best wel wat dingetjes met betrekking tot corona waarvan ik jeuk krijg maar er is één fenomeen waar ik serieus kwaad over word. Pissig. Woedend. Zo erg dat ik wil gaan schreeuwen. Dat gebeurt één á twee keer per week, namelijk wanneer ik in de supermarkt ben. Alleen. Met één karretje. Zo snel mogelijk in en uit want ik vind het er de laatste tijd niet echt ’fijn vertoeven’.

Met z’n tweeën

En er is een verschijnsel waar ik met mijn verstand écht niet bij kan, waar ik elke keer echt bijna van ontplóf: mensen die met z’n tweeën naar de supermarkt komen. Buiten stom naar elkaar grijnzend omdat ze zo ’slim’ zijn allebei een karretje te nemen en dan dus toch samen naar binnen kunnen. Een kar mét boodschappen, en eentje zonder boodschappen. Op 20 cm van elkaar. Continu kletsend en overleggend over wat mee te nemen. Dus nee, je maakt me niet wijs dat die mensen niét bij elkaar horen. Gisteren was ik bij mijn vaste AH XL en in de ongeveer 10 minuten dat ik binnen was, telde ik vijf - vijf! - van dit soort stellen.

En ik heb een vraag aan jullie: ’Wát snappen jullie niet aan ’kom alleen’?!’ Tenzij het echt niet anders kan, zijn de regels zo simpel als maar kan: Niet Meer Dan 1 Persoon. Hoe moeilijk kan het zijn?! Hebben jullie dan echt schijt aan alle mensen in de zorg, aan alle mensen die werken in de supermarkt? Schijt aan mensen die ziek zijn? Hebben we nu echt zoveel a-socialen in dit land? En zijn jullie ook stuk voor zo achterlijk? Echt, een steurgarnaal heeft een hoger IQ.

Chocoladevla

Nee, ik ben Rutte niet, en ik werk evenmin bij de politie. maar ik doe echt een beroep op jullie: ’Káp hiermee’. Doe gewoon wat er wordt gevraagd. Dat, óf accepteer dat ik de volgende keer een pak donkere chocoladevla over jullie domme hoofden uitgiet.