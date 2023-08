Praat mee: Moet er een prikkelvrij uurtje komen in winkels?

Waar de één tijdens het boodschappen doen vrolijk meefluit met de achtergrondmuziek, is het geluid voor de Alphense Riëlke Wulff-Visser een ware nachtmerrie. Sinds een ongeluk kampt ze namelijk met hersenletsel, waardoor elke prikkel keihard binnenkomt. In gesprek met Tubantia geeft ze inzicht in de hevige klachten waar ze dagelijks mee worstelt en vertelt ze over haar hoop op prikkelvrije momenten in winkels.

Bizar hard

„Het voelt eigenlijk altijd alsof mijn hoofd uit elkaar barst”, legt ze uit. „Als ik te lang op een plek ben waar veel prikkels zijn, wordt mijn hoofdpijn onverdraagbaar. Daarnaast krijg ik rode wangen, koorts, word ik duizeliger en misselijker en moet ik er soms zelfs van overgeven.”

Ondanks verschillende maatregelen die Wulff-Visser neemt, lukt het haar niet goed om hiermee om te gaan. „Ik heb bijvoorbeeld noise-cancelling oordopjes in als ik de winkel in ga, maar soms komt de muziek daar zelfs bovenuit. Ik heb wel eens gedacht dat mijn koptelefoon kapot was, maar de muziek bleek gewoon zó bizar hard te staan.”

Stukje vrijheid

„Gelukkig kan je de boodschappen tegenwoordig thuis laten bezorgen, maar als ik iets vers wil eten, heb ik meestal pech,” vertelt ze verder. „Ik ben blij dat kleine ondernemingen in het centrum vaak maar al te graag meedenken; ze schieten me vaak te hulp.”

Zo is ze erg dankbaar voor Joëlle, een dame die op de markt van Woubrugge bij een kaaskraam werkt. „Het viel haar op dat ik verderop stond te wachten tot het rustiger werd bij de kraam. Sindsdien stuur ik een appje als ik eraan kom. Dan zet ze mijn bestelling vast klaar en de marktlieden zetten de radio uit. Het geeft mij een stukje vrijheid terug.”

Niet alleen

Volgens de Alphense zouden veel mensen gebaat zijn bij een prikkelvrij uur in winkels, waarbij in ieder geval het volume wordt beperkt. „Ook mensen met bijvoorbeeld autisme of dementie kunnen het allemaal moeilijk hebben met de vele prikkels.”

Reacties op Twitter

Nona heeft ook moeite met prikkels in winkels.

Harde muziek in supermarkten is voor Roosmarijn reden genoeg om haar boodschappen online te bestellen.

Annie vindt harde muziek in winkels juist wel wat hebben.

