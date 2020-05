Barbie- en Hazesmoe, maar we blijven ervan smullen…

Mooi gespreksonderwerp

„Zou zo’n jongen nou zelf niet door hebben hoe belachelijk ’ie doet? Er gaat echt geen dag voorbij dat ’ie niet ergens om aandacht vraagt.” We maakten woensdag een boswandeling met de kinderen en ik hoorde mijn broer dit tegen mijn vriend zeggen. Ik hoefde niet eens te vragen om wie dit ging; om André Hazes natuurlijk. Wij blijven het een mooi gespreksonderwerp vinden.

Zielsgelukkig

Er zijn een paar BN’ers die aanhoudend met de soap van hun eigen leven in het nieuws verschijnen. Sylvie Meis met haar veertig gecancelde huwelijken bijvoorbeeld. Het houdt niet op. Als Sylvie weer een miljardair aan de haak heeft geslagen, gaat bij ons thuis het wedkantoor open. Hoeveel is hij waard? Is hij de liefde van haar leven? Wanneer zien we een verlovingsring? Na hoeveel weken wordt het geplande huwelijk toch maar gecanceld? En wanneer verschijnt het eerste bericht dat Sylvie voorlopig geen man meer hoeft, omdat ze als single zielsgelukkig is?

Speelbal

André Hazes staat, als het gaat om aandachtsgeilheid, momenteel met stip op één. Het ’zoontje van’ verliet eind vorig jaar de moeder van zijn kind voor Bridget Maasland, de nieuwe liefde van zijn leven. Die hij vervolgens na een paar maanden toch weer inruilde voor zijn ex, want na wat goede gesprekken over en weer, was zij toch eigenlijk best wel te pruimen. Wij volgden het spektakel met open mond. Zoveel vragen. Zoveel vragen! Want waar is je eigenwaarde, als je je door zo’n puber als een speelbal laat gebruiken?

Nieuwe bom

Er gaat geen dag voorbij dat we geen update van het stel krijgen. Zo weten we sinds kort dat André in het huishouden geen poot uitstak (puber!) en dat hij zich afvroeg waar Monique moe van kon zijn. Nu hij zich wat meer als een vader opstelt, ziet hij de dagen met zijn kind als zwaarder dan een weekendje Ahoy. De balans is terug in huize Hazes/Westerberg. Voor even dan, want we weten allemaal dat binnen nu en een jaar een nieuwe bom gaat barsten. Zo werkt dat nou eenmaal – never a dull moment.

Verwarrend

Over never a dull moment gesproken: Barbie. Dat is wel de overtreffende trap van onrust. Na een emigratie, een scheiding, de kinderen uit huis geplaatst, zelfmoordpogingen, een miskraam en weet ik veel hoeveel zwangerschappen, nu weer een fatale autocrash. Althans, zo leek het. Waar ze op dag één nog ’in kritieke toestand’ in het ziekenhuis lag, stond ze een kleine week later al weer half (letterlijk!) opgemaakt, gefilterd, met pornopruik en een bijna decoratieve hoofdwond te stralen op Instagram – zwanger! Zo verwarrend.

Leedvermaak

Ik zucht wat af als ik het lees. Want ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Moet je medelijden hebben of volstaat afgrijzen ook? Verbazing hebben we in elk geval allang niet meer, wij toeschouwers van hun leven. We weten inmiddels dat we alles van deze mensen kunnen verwachten. Gek is nooit gek genoeg. En wat vandaag gitzwart kan zijn, is morgen weer zuurstokroze. Hun PR is ons vermaak. Leedvermaak, that is. Want wat is het toch fijn dat het voor ons normale mensen een ver-van-ons-bed-show is.

Het relativeert

Het lijkt me intens vermoeiend, zo vol onrust te moeten leven. Ik vind het al energierovend om te lezen. Niet zelden roep ik dat ik doodmoe word van al die verhalen. En toch lees ik ze, want het relativeert. Ik kan hier wel balen dat de kapper dicht is en de iPad leeg, maar ik ben tenminste niet zwanger met mijn voorhoofd tegen een voorruit aan geknald. En ik kan er wel van balen dat mijn vriend 25 minuten doet over het leeghalen van de vaatwasser; hij zet mij tenminste niet ten overstaan van compleet Nederland te kakken door Bridget Maasland zijn grote liefde te noemen.

TikTok

Zolang wij het lezen, zal de berichtendiarree blijven stromen. Ze zullen gekkigheden blijven posten op Instagram en hun contacten in medialand blijven bestoken met juicy verhalen. It sells. En het relativeert dus. Ik kan niet wachten op de volgende rel van Dreetje of Barbie. En hebben jullie de tenenkrommend gênante TikTok-filmpjes van Sylvie Meis al gezien? Kijk maar even. Dan valt daarna het grauwe weer buiten en deze quarantaine best mee.

Hester (42) heeft een relatie met Taco en is moeder van twee pubers en een tweede-leg-kleuter. Ze verafschuwt sporten, leeft voor eten en is mede-oprichter van het Instagram-account Livingproef. Maar bovenal is ze freelance journalist voor diverse vrouwenbladen.