Daghoroscoop 28 april

VANDAAG JARIG

U zult niet veel zorg hoeven te besteden aan uw fysieke welzijn; u bent in zekere mate ziekte-resistent, en als er iets aan mankeert zult u het snel te boven zijn. Wel lijkt er sprake van onrust in uw woonomgeving; werkzaamheden en ander spektakel kunnen voor veel ergernis zorgen.

RAM

U maakt vrienden als u rust en vriendelijkheid uitstraalt. Een goed moment om te genieten van de vreugde die liefde en vriendschap kunnen schenken. Geen beter moment om een kansje te wagen op romantisch gebied.

STIER

Help iemand die een beroep op u doet en die u al meermalen hebt geholpen, al hebt u geen zin. Met uw kennis en belangstelling voor economie kunt u de komende periode winst maken. Geef gezinsleden of vrienden eens een compliment.

TWEELINGEN

Zorg dat uw partner en eventuele bondgenoten aan uw kant staan en zich niet tegen u keren. Door kalm te blijven verliest u geen geld en kan een vriendschap worden gered. Op de een of andere manier trekt u geluk naar u toe.

KREEFT

Door een uitdaging aan te nemen zou u onverwachte voorspoed ten deel kunnen vallen. Oplopende spanning kan te maken hebben met financiële ontwikkelingen, die veroorzaakt zijn door een verkeerd advies.

LEEUW

Verdedig uw belangen met charme en diplomatie. Leer, door u in te zetten voor een cultureel of artistiek project, vooraanstaande lieden kennen; u houdt immers van schoonheid. Een vrouw kan uw carrière gunstig beïnvloeden.

MAAGD

Richt het oog op alle aspecten van het leven. Kleedt u goed en gedraag u nog beter zodat men u ziet als u ergens even binnenwipt. Reken zowel in de liefde als in financieel opzicht op geluk. Houdt u aan tijdelijke restricties.

WEEGSCHAAL

Houd de kosten goed in de gaten als u plannen hebt om uw huis op te knappen of opnieuw in te richten en zorg voor reserves op uw bankrekening. Bescherm persoonlijke en gezamenlijke belangen. Ga op tijd naar bed.

SCHORPIOEN

Vertrouw op een ingeving; u kunt met een schone lei de volgende maand beginnen. Maak afspraken, doe nieuwe ervaringen op en probeer origineel te zijn. Maak werk van uzelf of bestel een modieuze nieuwe outfit.

BOOGSCHUTTER

U zult goed presteren als u zeer gemotiveerd bent. Met discipline en inspanning haalt u de kip met gouden eieren binnen. Positieve voorstellen zullen niet tegengewerkt worden. In een werksituatie kunt u verliefd worden.

STEENBOK

U hebt overal zin in als het maar leuk is. Laat u artistiek prikkelen of geef toe aan uw verlangen naar luxe. Boek een vakantiereis of maak op het internet een virtueel uitstapje. Maak wat uitheemse gerechten klaar en kijk naar een film.

WATERMAN

In veel opzichten een voorspoedige dag; u kunt een mooi aanbod krijgen of het huis van uw dromen vinden. Bemoei u niet ongevraagd met het leven van anderen, al bedoelt u het goed. Schrijf een jarige en ga naar buiten.

VISSEN

Als u met passie over een onderwerp spreekt vindt u iemand die in u gelooft en uw partner wil worden. Samen kunt u veel geld verdienen. Gebruik fantasie om de aandacht van uw publiek te trekken. U weet wat lucratief kan zijn.